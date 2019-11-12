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ЕС и Узбекистан планируют подписать соглашение о партнерстве в 2020 году

© Flickr/ Giampaolo Squarcina
Политика
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Sputnik Узбекистан

Представитель финского председательства в Совете ЕС, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры по новому соглашению "идут хорошо, быстрыми темпами".

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. ЕС и Узбекистан рассчитывают подписать соглашение о расширенном сотрудничестве и партнерстве уже в следующем году. Не исключено, что это будет сделано в рамках возможного визита в Брюссель президента, заявил глава МИД республики Абдулазиз Камилов, пишет РИА Новости.

"Мы работаем над подготовкой нового соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, и мы, наша делегация надеемся, что сможем подписать это соглашение вместе с другими важными проектами в ходе предстоящего визита нашего президента, надеемся, в следующем году в Брюссель", - сказал Камилов.

Со своей стороны, представитель финского председательства в Совете ЕС, глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что переговоры по новому соглашению "идут хорошо, быстрыми темпами".

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По его словам, прошло уже три раунда консультаций, четвертый стартует в декабре.

"Мы надеемся, что сможем завершить переговоры в 2020-м, остается выполнить некоторую работу", - сказал он.

Напомним, в понедельник в Брюсселе прошло заседание совета по сотрудничеству ЕС-Узбекистан. 

В программу визита также включены двусторонние встречи и переговоры с руководителями европейских комиссий, парламента и других органов ЕС.

Теги:
Евросоюз, Евросоюз, Евросоюз, Европа, Европа, Брюссель, Брюссель, Узбекистан, Узбекистан, МИД Узбекистана, МИД Узбекистана, Абдулазиз Камилов



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