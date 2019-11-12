Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил главам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Он отметил, что Россия и Украина — близкие страны, которым необходимо наладить диалог.
"Я считаю, что нужна отдельно личная встреча президента России и президента Украины. Потому что решается проблема между двумя государствами, а не всеми. Они подключаются совсем по другой причине. Мне кажется, сейчас момент хороший", — поделился своим мнением Назарбаев.
Владимир Зеленский может проявить волю и решить проблемный вопрос, считает первый президент Казахстана.