Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

Елбасы отметил, что Россия и Украина — близкие страны, которым необходимо наладить диалог. Он считает, что сейчас хорошее время для проведения такой встречи.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил главам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

"Я уже получил согласие Зеленского (Владимир Зеленский — глава Украины. — Прим. ред.) на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", — сказал Назарбаев.

Он отметил, что Россия и Украина — близкие страны, которым необходимо наладить диалог.

"Я считаю, что нужна отдельно личная встреча президента России и президента Украины. Потому что решается проблема между двумя государствами, а не всеми. Они подключаются совсем по другой причине. Мне кажется, сейчас момент хороший", — поделился своим мнением Назарбаев.

Владимир Зеленский может проявить волю и решить проблемный вопрос, считает первый президент Казахстана.