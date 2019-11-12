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Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться в Казахстане

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Sputnik Узбекистан

Елбасы отметил, что Россия и Украина — близкие страны, которым необходимо наладить диалог. Он считает, что сейчас хорошее время для проведения такой встречи.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил главам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому провести личную встречу в Казахстане. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

Глава Совета безопасности Казахстана и председатель правящей партии Нур Отан Нурсултан Назарбаев
© Sputnik / Алексей Никольский
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"Я уже получил согласие Зеленского (Владимир Зеленский — глава Украины. — Прим. ред.) на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим, если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан", — сказал Назарбаев.

Он отметил, что Россия и Украина — близкие страны, которым необходимо наладить диалог.

"Я считаю, что нужна отдельно личная встреча президента России и президента Украины. Потому что решается проблема между двумя государствами, а не всеми. Они подключаются совсем по другой причине. Мне кажется, сейчас момент хороший", — поделился своим мнением Назарбаев.

Владимир Зеленский может проявить волю и решить проблемный вопрос, считает первый президент Казахстана.

Теги:
переговоры, Нурсултан Назарбаев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Россия, Казахстан



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