Лавров заявил о намерении США отрезать часть Сирии

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Вашингтон намерен отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и стремится создать там квазигосударство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, США запрещают союзникам вкладывать деньги в проекты по восстановлению Сирии, контролируемые официальным Дамаском.
При этом Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает совместно с сирийским правительством создание условий для модернизации инфраструктуры для возвращения беженцев, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни.
Ранее министр заявил, что нынешний кризис в Сирии является следствием близорукой политики США. По его словам, Вашингтон и его союзники взяли курс на развал этой страны.