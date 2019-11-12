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Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Лавров заявил о намерении США отрезать часть Сирии

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Sputnik Узбекистан

По словам главы российского МИД, США запрещают союзникам вкладывать деньги в проекты по восстановлению Сирии, контролируемые официальным Дамаском.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Вашингтон намерен отделить территории на восточном берегу реки Евфрат и стремится создать там квазигосударство, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщает РИА Новости.

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"(США. — Прим. ред.) просят страны Залива о больших инвестициях с тем, чтобы создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил, курдов — отрядов народной самообороны и других, с ясным намерением отделить эту часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения", — сказал глава МИД РФ на втором парижском Форуме мира.

По его словам, США запрещают союзникам вкладывать деньги в проекты по восстановлению Сирии, контролируемые официальным Дамаском.

При этом Лавров подчеркнул, что Россия поддерживает совместно с сирийским правительством создание условий для модернизации инфраструктуры для возвращения беженцев, чтобы страна могла вернуться к нормальной жизни.

Ранее министр заявил, что нынешний кризис в Сирии является следствием близорукой политики США. По его словам, Вашингтон и его союзники взяли курс на развал этой страны.

Теги:
Сергей Лавров, Сирия, политика, США



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