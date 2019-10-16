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Лавров: США и их союзники взяли курс на развал Сирии – видео

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании руководителей российских спецслужб в Сочи заявил, что нынешний кризис в Сирии является следствием близорукой политики США.

"Мы не один год привлекали внимание к взрывоопасной политике Соединенных Штатов и членов ведомой ими коалиции, которые взяли курс на развал Сирийской Арабской Республики и создание квазигосударственных образований на восточном берегу Евфрата, подталкивая курдские организации к сепаратизму и конфронтации с арабскими племенами", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его мнению, результатом действий американцев стал новый вооруженный конфликт, в ходе которого боевики ИГИЛ* начинают разбредаться по Ближнему Востоку, Северной Африке и другим регионам мира.

* "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.

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Теги:
политика, Россия, США, Сирия, Сергей Лавров



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