В Китае заявили о способности России "десять раз" уничтожить США

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ядерных запасов России достаточно для того, чтобы как минимум "десять раз" уничтожить территорию США, пишет китайское издание Sohu. Статью перевело РИА Новости.
По мнению авторов статьи, Россия продолжает "вести себя жестко" по отношению к США, "вгоняя американские власти в оцепенение".
"Ситуация в мире такова, что влияние Соединенных Штатов снижается, и Россия в будущем может восстановить свое превосходство", — говорится в материале.
В издании считают, что Соединенные Штаты могли бы "нанести удар" по России в связи с разногласиями по ситуации в Сирии и на Украине, но их останавливает вероятность ответного удара
Странам, входящим в НАТО, следует быть очень осторожными в применении силы, поскольку это может "привести к катастрофе", полагают авторы статьи.