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Бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 Владимир Судец Военно-космических сил России

В Китае заявили о способности России "десять раз" уничтожить США

Sputnik
Политика
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Sputnik Узбекистан

По мнению журналистов китайского издания, Россия продолжает "вести себя жестко" по отношению к США, "вгоняя американские власти в оцепенение".

ТАШКЕНТ, 13 ноя — Sputnik. Ядерных запасов России достаточно для того, чтобы как минимум "десять раз" уничтожить территорию США, пишет китайское издание Sohu. Статью перевело РИА Новости.

© Sputnik / Денис Грабусов
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В публикации говорится, что в распоряжении РФ есть ядерные боеголовки, средства их доставки, стартовые площадки для ядерного оружия, в том числе самолеты Ту-160, баллистические ракеты стратегического назначения, а также площадки для запуска баллистических ракет морского базирования серии "Борей". 

По мнению авторов статьи, Россия продолжает "вести себя жестко" по отношению к США, "вгоняя американские власти в оцепенение".

"Ситуация в мире такова, что влияние Соединенных Штатов снижается, и Россия в будущем может восстановить свое превосходство", — говорится в материале.

В издании считают, что Соединенные Штаты могли бы "нанести удар" по России в связи с разногласиями по ситуации в Сирии и на Украине, но их останавливает вероятность ответного удара

Странам, входящим в НАТО, следует быть очень осторожными в применении силы, поскольку это может "привести к катастрофе", полагают авторы статьи.

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Теги:
ядерное оружие, СМИ, США, Россия, Китай



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