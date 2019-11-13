АБР намерен модернизировать ирригационную и автодорожную системы

Сегодня портфель двустороннего сотрудничества включает более 60 реализованных и реализуемых проектов на общую сумму почти 8 миллиардов долларов с охватом всех приоритетных отраслей экономики.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Азиатского банка развития во главе с президентом банка Такехико Накао, прибывшую в нашу страну для участия в мероприятиях министерской конференции Программы Центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества, сообщает пресс-служба президента.

Сегодня портфель двустороннего сотрудничества включает более 60 реализованных и реализуемых проектов на общую сумму почти 8 миллиардов долларов с охватом всех приоритетных отраслей экономики. Принята новая Стратегия банка по расширению партнерства на 2019-2023 годы с объемом финансирования, превышающим 5 миллиардов долларов.

На встрече внимание уделено разработке и реализации долгосрочных стратегических и программных документов по модернизации ирригационно-дренажной и автодорожной инфраструктуры в нашей стране, включая совершенствование системы управления, внедрение механизмов государственно-частного партнерства, подготовку кадров и другие вопросы.

Подчеркнут приоритетный характер продвижения региональных проектов, прежде всего по развитию транспортных коридоров, модернизации энергетической инфраструктуры, решению экологических проблем.

Глава Азиатского банка развития дал высокую оценку современному уровню и эффективности сотрудничества с Узбекистаном, заявил о полной поддержке осуществляемых в стране масштабных реформ.

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Такехико Накао заверил, что банк будет и далее выступать в качестве главного партнера по достижению целей и задач устойчивого развития и процветания Узбекистана.