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Школьники

АБР поможет привлечь инвестиции на строительство школ

© Sputnik / Кирилл Брага
Общество
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Строительство, реконструкция и техническое обслуживание государственных школ будет производиться за счет средств частных инвесторов с условием осуществления определенных выплат со стороны государственного партнера в течение срока соглашения.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В Министерстве народного образования Узбекистана обсудили вопросы строительства новых и реконструкции существующих школ в Узбекистане путем государственно-частного партнерства, сообщается на сайте ведомства.

Здание Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека в Ташкенте.
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Иными словами, согласно проекту, строительство, реконструкция и техническое обслуживание государственных школ будет производиться за счет средств частных инвесторов с условием осуществления определенных выплат со стороны государственного партнера в течение срока соглашения.

Совместный с АБР проект находится в стадии разработки. При его успешной реализации, по мнению специалистов, станет возможным построить и отремонтировать больше школ без дополнительной нагрузки на госбюджет, так как выплаты будут осуществляться частями в течение нескольких лет. При этом для получения этих выплат частные инвесторы должны выполнить определенные условия по качеству строительства, ремонта и обслуживания зданий.

Проект не предусматривает передачу государственных школ частным инвесторам или открытия платных школ. Инвесторы будут привлечены только для создания инфраструктуры, а МНО будет обеспечивать предоставление качественных образовательных услуг.

Также обсудили вопросы обеспечения качества строительства, реконструкции и обслуживания зданий общеобразовательных школ, а также следующее шаги по запуску проекта.

Теги:
школа, Строительство, АБР, Министерство народного образования Узбекистана



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