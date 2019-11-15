ЦИК Узбекистана зарегистрировал всех кандидатов на выборы в парламент

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана зарегистрировала всех кандидатов от партий на парламентские выборы.
Каждая партия представила по 150 претендентов. Все они, по данным ЦИК, имеют высшее образование. Из 750 участников предстоящих парламентских выборов 310 женщин, что на 10% больше по сравнению с выборами 2014 года.
"Среди кандидатов юристов - 6,9%, экономистов - 19,1%, врачей - 12,4%. За депутатский мандат будут бороться 22 доктора наук, 52 кандидата наук. Заметно выросло представительство молодежи, 32,2% кандидаты в возрасте от 25 до 40 лет", — говорится в сообщении.
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Выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут в Узбекистане 22 декабря.