ЦИК Узбекистана зарегистрировал всех кандидатов на выборы в парламент

Из 750 кандидатов в депутаты от пяти политических партий более 40% - женщины. Из действующего состава законодательной палаты на очередной срок баллотируются 43 человека.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана зарегистрировала всех кандидатов от партий на парламентские выборы.

Каждая партия представила по 150 претендентов. Все они, по данным ЦИК, имеют высшее образование. Из 750 участников предстоящих парламентских выборов 310 женщин, что на 10% больше по сравнению с выборами 2014 года.

"Среди кандидатов юристов - 6,9%, экономистов - 19,1%, врачей - 12,4%. За депутатский мандат будут бороться 22 доктора наук, 52 кандидата наук. Заметно выросло представительство молодежи, 32,2% кандидаты в возрасте от 25 до 40 лет", — говорится в сообщении.

Сейчас в Узбекистане действуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия.

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