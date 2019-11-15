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ЦИК Узбекистана зарегистрировал всех кандидатов на выборы в парламент

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Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (19)
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Sputnik Узбекистан

Из 750 кандидатов в депутаты от пяти политических партий более 40% - женщины. Из действующего состава законодательной палаты на очередной срок баллотируются 43 человека.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Узбекистана зарегистрировала всех кандидатов от партий на парламентские выборы.

Каждая партия представила по 150 претендентов. Все они, по данным ЦИК, имеют высшее образование. Из 750 участников предстоящих парламентских выборов 310 женщин, что на 10% больше по сравнению с выборами 2014 года.

"Среди кандидатов юристов - 6,9%, экономистов - 19,1%, врачей - 12,4%. За депутатский мандат будут бороться 22 доктора наук, 52 кандидата наук. Заметно выросло представительство молодежи, 32,2% кандидаты в возрасте от 25 до 40 лет", — говорится в сообщении.

Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
© Sputnik /
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане
Сейчас в Узбекистане действуют пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш", Социал-демократическая партия "Адолат" и Экологическая партия.

Как пройдут выборы в парламент Узбекистана в Москве >>

Выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут в Узбекистане 22 декабря.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (19)

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Теги:
партия, Кандидат, Регистрация, парламентские выборы, ЦИК Узбекистана



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