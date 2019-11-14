Как пройдут выборы в парламент Узбекистана в Москве

На этот раз смогут проголосовать и те граждане Узбекистана, которые не стоят на консульском учете, то есть те, кто временно пребывает на территории РФ.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. В этот раз выборы в России планируется организовать гораздо масштабнее, чем в предыдущие разы, рассказал корреспонденту Sputnik Генконсул Узбекистана Мехриддин Хайриддинов на встрече, посвященной выборам в парламент республики.

"Если во время последних выборов в Москве проголосовало около пяти тысяч человек, то в этот раз ожидается гораздо больше избирателей. Это обусловлено увеличением количества избирательных участков: на территории РФ будут работать целых 7", - рассказывает он.

По его словам, на теперь смогут проголосовать и те граждане Узбекистана, которые не стоят на консульском учете, то есть те, кто временно пребывает на территории РФ.

"Для этого им необходимо за 15 дней до выборов зарегистрироваться онлайн на сайте http://saylov.mfa.uz/ или лично обратится в один из избирательных участков. Тогда их внесут в Единый список избирателей", - говорит Хайриддинов.

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"Нужно отметить, что в этот раз также планируется организовать переносные урны в места компактного проживания граждан Узбекистана. Это могут быть и вузы, и какие-то крупные компании или другие места. Выезд будет осуществляться членами комиссии не менее двух человек по заранее поданным заявкам", - дополнил он.

В данный момент в РФ учится более 30 тысяч студентов из Узбекистана, из них - более пяти тысяч только в Москве.

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Узбекистан является многонациональной страной, поэтому предусмотрено голосование на родном языке избирателей. Согласно законодательству, если в определенном избирательном округе проживает большое количество граждан с отличным от государственного родным языком, то в данном округе голосование будет организовано на родном языке проживающих. Для этого нужно заранее подать заявку.

"Уже сегодня можно сказать: голосование будет организовано на узбекском, русском и каракалпакских языках", - заключил Хайриддинов.

Напомним, выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут в Узбекистане 22 декабря. Процедура будет проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Теперь партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех 150 избирательных округах.