Танзила Нарбаева посетит с визитом Санкт-Петербург

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева примет участие в заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-22 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.
"По приглашению председателя совета Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ) 20-22 ноября текущего года делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан под руководством Танзили Нарбаевой будет находиться с официальным визитом в городе Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.
В ходе визита Нарбаева примет участие в круглом столе на тему "Устойчивое развитие сельских территорий".
Узбекистан подписал конвенцию МПА СНГ в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. В марте 2019 года президент страны Шавкат Мирзиёев ратифицировал документ.