Танзила Нарбаева посетит с визитом Санкт-Петербург

Спикер Сената Олий Мажлиса примет участие в юбилейной межпарламентской ассамблее СНГ, а также обсудит с коллегами перспективы развития сельскохозяйственных территорий.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева примет участие в заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств, который пройдет в Санкт-Петербурге 20-22 ноября, сообщила в пятницу пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана.

"По приглашению председателя совета Межпарламентской ассамблеи Содружества независимых государств (МПА СНГ) 20-22 ноября текущего года делегация Олий Мажлиса Республики Узбекистан под руководством Танзили Нарбаевой будет находиться с официальным визитом в городе Санкт-Петербург", — говорится в сообщении.

В ходе визита Нарбаева примет участие в круглом столе на тему "Устойчивое развитие сельских территорий".

В начале октябре с официальным визитом Узбекистан посетила спикер Совета Федрации Валентина Матвиенко . В рамках поездки она провела переговоры с коллегами из Сената Олий Мажлис и Законодательной палаты. Также глава верхней палаты российского парламента провела переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Узбекистан подписал конвенцию МПА СНГ в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. В марте 2019 года президент страны Шавкат Мирзиёев ратифицировал документ.