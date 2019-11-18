Глава Татарстана Рустам Минниханов посетит Узбекистан

В рамках визита запланировано проведение бизнес-форума деловых кругов сторон, а также подписание ряда соглашений между Татарстаном и узбекскими регионами.

ТАШКЕНТ, 18 ноя — Sputnik. В конце ноября состоится рабочий визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Узбекистан. Об этом сообщили в посольстве Узбекистана в России.

В рамках визита ожидаются встреча и переговоры с премьер-министром Узбекистана, а также рядом других министерств и ведомств.

Запланирован бизнес-форум с участием татарских и узбекских деловых кругов. По итогам ожидается подписание двусторонних соглашений между Республикой Татарстан и регионами Узбекистана.

Между Татарстаном и Узбекистаном реализуется ряд документов о сотрудничестве. С 1992 года в Узбекистане работает представительство Татарстана. Действует авиационное сообщение между Казанью и Ташкентом, Ферганой и Самаркандом. Также запущено и железнодорожное сообщение.

За прошедший год товарооборот между российским регионом и Узбекистаном вырос на 57% и составил $146 млн.

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Активная работа ведется и по линии таких ведущих российских компаний, как "КамАЗ», "ТАИФ", "КМПО", "Позис" и др. Реализуется большой проект ПАО "Татнефть" по развитию шинного производства на территории свободной экономической зоны "Ангрен". По республике запущена сеть АЗС "Татнефть".

В вузах Татарстана обучается свыше 3 тыс. узбекских студентов. Свою деятельность ведет национально-культурная автономия узбеков Татарстана, которая объединяет 8,8 тыс. человек.