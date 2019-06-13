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Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов во время открытия консульства Узбекистана в Казани
© Sputnik / Максим Богодвид

Асадов: Татарстан внес весомый вклад в региональное сотрудничество РФ и РУ

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В Казани состоялась торжественная церемония открытия генконсульства Узбекистана в Татарстане. В своем выступлении глава узбекской дипмиссии Ботиржон Асадов подчеркнул важную роль этого региона РФ в развитии двусторонних экономических и культурно-гуманитарных связей.

Асадов напомнил, что в ходе прошедшего прошлой осенью межрегионального форума в Ташкенте был подписан внушительный пакет документов.

"Татарстан в этим межрегиональном сотрудничестве играет очень большую роль. Сегодня мы обсуждали с главой республики Татарстан Рустамом Миннихановым ход реализации совместных проектов,  также планы по новым направлениям, в том числе подготовку ко второму узбекско-российскому форуму", — отметил Ботиржон Асадов.

Открытие консульства Узбекистана в Казани
© Sputnik / Максим Богодвид
В Казани открылось Генеральное консульство Узбекистана
Он также поблагодарил руководство республики за содействие в организации генерального консульства Узбекистана в Татарстане и выразил надежду, что это представительство не только повысит уровень обслуживания узбекских граждан, работающих, проживающих или учащихся в этом регионе России, но и придаст новый импульс в экономических и культурно-гуманитарных связях.

Выступление посла Узбекистана в РФ слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Ботиржон Асадов, Рустам Минниханов, консульство, Казань, Узбекистан



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