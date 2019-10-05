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В ЦИК утвердили положение о порядке предвыборной агитации

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии
Политика
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Члены комиссии также рассмотрели порядок аккредитации представителей СМИ во время избирательной кампании.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Центральная избирательная комиссия провела очередное заседание, в котором приняли участие члены Центральной избирательной комиссии, представители политических партий и средств массовой информации, сообщает пресс-служба ЦИК.

На заседании было утверждено положение о порядке предвыборной агитации депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также областных, районных и городских Советов депутатов, наблюдателей от политических партий и органов местного самоуправления.

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Кандидаты и политические партии имеют равный доступ к государственным средствам массовой информации благодаря предоставлению одинакового количества бесплатного эфирного времени и печатного пространства.

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии
В ЦИК утвердили положение о порядке предвыборной агитации

Свободное эфирное время может быть использовано политическими партиями и кандидатами для публичных дебатов, пресс-конференций, интервью, выступлений и встреч избирателей.

На заседании рассмотрели положения о наблюдателях политических партий и представителей органов гражданского самоуправления.

Главным дополнением здесь является введение нормы, согласно которой наблюдатели от гражданского самоуправления также могут впервые участвовать в демократической избирательной системе страны.

© Пресс-служба Законодательной палаты
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Члены комиссии также рассмотрели порядок аккредитации представителей СМИ во время избирательной кампании. Согласно порядку, представители СМИ будут аккредитованы для широкого, быстрого и бесплатного распространения объективной информации в ходе избирательной кампании, а также для организации своей деятельности в соответствии с законодательством Узбекистана.

Теги:
ЦИК Узбекистана, парламентарии, Парламент, оценка выборов, выборы



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