В ЦИК утвердили положение о порядке предвыборной агитации

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. Центральная избирательная комиссия провела очередное заседание, в котором приняли участие члены Центральной избирательной комиссии, представители политических партий и средств массовой информации, сообщает пресс-служба ЦИК.
На заседании было утверждено положение о порядке предвыборной агитации депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, а также областных, районных и городских Советов депутатов, наблюдателей от политических партий и органов местного самоуправления.
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Кандидаты и политические партии имеют равный доступ к государственным средствам массовой информации благодаря предоставлению одинакового количества бесплатного эфирного времени и печатного пространства.
Свободное эфирное время может быть использовано политическими партиями и кандидатами для публичных дебатов, пресс-конференций, интервью, выступлений и встреч избирателей.
На заседании рассмотрели положения о наблюдателях политических партий и представителей органов гражданского самоуправления.
Главным дополнением здесь является введение нормы, согласно которой наблюдатели от гражданского самоуправления также могут впервые участвовать в демократической избирательной системе страны.