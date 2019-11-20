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Путин: у России и США много общих интересов

© Sputnik / Владимир Астапкович
Политика
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Sputnik Узбекистан

Президент РФ в среду принимает участие в XI Инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Россия и США имеют много общих интересов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!". Об этом сообщает РИА Новости.

"Как мы собираемся выстраивать отношения? Я считаю, что у нас много общих интересов с Соединенными Штатами", — сказал российский лидер.

© Sputnik / Михаил Климентьев
Путин объяснил, почему Россия и США не могут наладить отношения
Он назвал США "великой страной" и отметил, что РФ всегда относилась к ним с уважением. 

"<...> мы были дважды союзниками в двух мировых войнах. Все это наша общая история, причем история позитивная. Мы, конечно, хотим сотрудничать и в технологической сфере, и в экономике в целом", — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия настолько готова взаимодействовать с США, насколько к этому готовы сами Штаты, а также выразил надежду, что отношения между двумя странами "когда-нибудь улучшатся".

Одиннадцатый Инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!" проходит на площадке Центра международной торговли с 20 по 22 ноября.

Теги:
Владимир Путин, политика, США, Россия



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