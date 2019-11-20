Президент России назвал причины распада СССР

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Результаты распада Советского Союза оказались гораздо хуже, чем все ожидали даже в своих худших снах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!". Об этом сообщает РИА Новости.
В качестве примера эффективных преобразований президент привел Китайскую Народную Республику, где, по его словам, удалось наилучшим образом "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики".
"В Советском Союзе ничего подобного сделано не было. И результаты неэффективной экономической политики сказались и в политической сфере. Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", — добавил глава государства.
Ранее бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Der Spiegel назвал виновных в распаде СССР. По его словам, за это ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР.
При этом Горбачев подчеркнул, что не сожалеет о случившемся. Но признал, что на пути реформ были определенные ошибки и промахи.