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Президент РФ Владимир Путин

Президент России назвал причины распада СССР

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Политика
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Sputnik Узбекистан

Владимир Путин выступает на пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации" в рамках XI Инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Результаты распада Советского Союза оказались гораздо хуже, чем все ожидали даже в своих худших снах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!". Об этом сообщает РИА Новости.

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"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношения к росту национализма в странах Прибалтики. В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", — сказал российский лидер.

В качестве примера эффективных преобразований президент привел Китайскую Народную Республику, где, по его словам, удалось наилучшим образом "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики".

"В Советском Союзе ничего подобного сделано не было. И результаты неэффективной экономической политики сказались и в политической сфере. Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", — добавил глава государства.

Ранее бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Der Spiegel назвал виновных в распаде СССР. По его словам, за это ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР.

При этом Горбачев подчеркнул, что не сожалеет о случившемся. Но признал, что на пути реформ были определенные ошибки и промахи.

Теги:
политика, распад СССР, СССР, СССР, путин



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