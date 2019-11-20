Президент России назвал причины распада СССР

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Результаты распада Советского Союза оказались гораздо хуже, чем все ожидали даже в своих худших снах, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!". Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается причин распада Советского Союза, только это мало имеет отношения к росту национализма в странах Прибалтики. В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика Советского Союза, которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере и имела пролонгированные последствия в сфере политической", — сказал российский лидер.

В качестве примера эффективных преобразований президент привел Китайскую Народную Республику, где, по его словам, удалось наилучшим образом "использовать возможности центрального администрирования и развития рыночной экономики".

"В Советском Союзе ничего подобного сделано не было. И результаты неэффективной экономической политики сказались и в политической сфере. Результаты распада оказались гораздо хуже того, о чем люди думали и о чем они могли подозревать даже в своих самых худших снах", — добавил глава государства.

Ранее бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев в интервью немецкому изданию Der Spiegel назвал виновных в распаде СССР. По его словам, за это ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР.

При этом Горбачев подчеркнул, что не сожалеет о случившемся. Но признал, что на пути реформ были определенные ошибки и промахи.