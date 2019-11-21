Горбачев ответил на слова Путина о причинах распада СССР

Сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог, считает политик. Надо помнить историю, она общая, отметил он.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев ответил на слова российского лидера Владимира Путина об экономических причинах распада СССР, сообщает РИА Новости.

Ранее Путин в ходе выступления на форуме "Россия зовет!" заявил, что Советский Союз распался не из-за роста национализма в Прибалтике, а ввиду неэффективной экономической политики.

"Серьезные (доводы. — Прим. ред.) состоят в том, что нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы", — заявил Горбачев в ответ на просьбу прокомментировать высказывания президента России.

По его словам, у союзных республик возникло "свое государственное понимание, и с этим надо было считаться". Однако это не всегда учитывалось, считает политик. Следовало "усовершенствовать отношения внутри Союза", отметил он.

"Возьмите и прочитайте последнее, что было написано и опубликовано где-то в декабре, по-моему, о том, каким должен быть новый Союз. Это было разработано комиссией, которую я возглавлял и которая много сил положила, чтобы все утрясти", — добавил бывший советский лидер.

По его мнению, сейчас все бывшие советские республики могут и должны вести диалог.

"Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Нужно помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела", — заявил Горбачев.

Ранее в своей книге "Что поставлено на карту: будущее глобального мира" политик высказал убежденность в том, что целостность СССР можно было сохранить, а новый Союз отвечал бы интересам всех республик. Он отмечает, что решающим шагом на этом пути должен был стать новый Союзный договор, подписание которого в 1991 году сорвал августовский путч.