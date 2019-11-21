МВД Узбекистана и Индии договорились совместно бороться с терроризмом

ТАШКЕНТ, 21 ноя - Sputnik. МВД Узбекистана и Индии подписали соглашение о сотрудничестве в борьбе с транснациональной организованной преступностью и международным терроризмом, сообщает МВД Узбекистана.

Министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов в ходе визита в Индию провел переговоры в Дели со своим индийским коллегой Амитом Шахом.

"По итогам встречи подписано соглашение между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Республики Индия о сотрудничестве в области борьбы с транснациональной организованной преступностью и международным терроризмом", - говорится в сообщении.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего межведомственного сотрудничества.

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Также особое внимание на встрече было уделено вопросам борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, торговле людьми и незаконной миграции, оперативному обмену информацией в данных областях.