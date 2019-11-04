Министры обороны Узбекистана и Индии обсудили сотрудничество

Министры поговорили о военно-политической ситуации в регионе и мире, вопросы укрепления сотрудничества по обеспечению мира и стабильности.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Министры обороны Узбекистана и Индии Баходыр Курбанов и Раджнат Сингх провели переговоры в Ташкенте, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в подготовке кадров, в частности, в военной медицине.

"Министры рассмотрели вопросы текущего состояния и перспективы развития узбекско-индийского сотрудничества в сфере обороны, прежде всего укрепления и совершенствования сотрудничества в области военной медицины и подготовки военных кадров", - сказал представитель Минобороны.

Министры также поговорили о военно-политической ситуации в регионе и мире, вопросы укрепления сотрудничества по обеспечению мира и стабильности.

В Ташкенте военная делегация Индии посетила академию Вооруженных Сил Узбекистана, где ознакомились с условиями обучения. Там же же состоялась видеоконференция между академией и колледжем управления обороной Индии.

"Диалог между министрами обороны и научно-педагогическими кадрами двух стран с использованием современных информационных технологии показал большой потенциал развития сотрудничества, обмена информацией и опытом в области науки и военного образования", - добавили в пресс-службе.