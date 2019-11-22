Замглавы МВД Узбекистана освобожден от должности

Он был назначен на пост замминистра внутренних дел в конце декабря 2018 года. Ранее работал начальником УВД Сырдарьинской области и начальником Мирзо-Улугбекского РУВД Ташкента.

ТАШКЕНТ, 22 ноя - Sputnik. Заместитель министра внутренних дел Узбекистана по охране общественного порядка полковник Мухиддин Уткурович Жураев был освобожден от должности, сообщает "Газета.уз".

"19 ноября на совещании документ об освобождении от должности зачитал премьер-министр страны Абдулла Арипов", - говорится в сообщении.

Мухиддин Жураев был назначен на пост замминистра внутренних дел в конце декабря 2018 года. Ранее он работал начальником УВД Сырдарьинской области (2016−2018), а также начальником Мирзо-Улугбекского РУВД Ташкента (2014−2016).

Напомним, 16 ноября приказом министра внутренних дел Республики Узбекистан от 16 ноября 2019 года начальник управления организации следственной деятельности Следственного департамента при МВД Республики Узбекистан полковник Бердиалиев Бахтиёр Эркинович освобожден от занимаемой должности.

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Бердиалиев назначен начальником Главного управления профилактики правонарушений Министерства внутренних дел.

И в этот же день первый заместитель начальника Следственного управления при ГУВД города Ташкента подполковник Кулбеков Ойбек Турсиналиевич также освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем начальника Следственного департамента - начальником Управления расследования преступлений Следственного департамента при МВД Республики Узбекистан.