Перестановки в структуре МВД: что изменит смена кадров?

Сразу два назначения произошли накануне в МВД. Управленцы сменили область ответственности в ведомстве.

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Приказом Министра внутренних дел Республики Узбекистан от 16 ноября 2019 года, начальник управления организации следственной деятельности Следственного департамента при МВД Республики Узбекистан полковник Бердиалиев Бахтиёр Эркинович освобожден от занимаемой должности, сообщает пресс-служба ведомства.

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Бердиалиев назначен начальником Главного управления Профилактики правонарушений Министерства внутренних дел.

И в этот же день первый заместитель начальника Следственного управления при ГУВД города Ташкента подполковник Кулбеков Ойбек Турсиналиевич также освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем начальника Следственного департамента - начальником Управления расследования преступлений Следственного Департамента при МВД Республики Узбекистан.