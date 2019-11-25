На выборы в Узбекистан отправятся около 300 наблюдателей от ОБСЕ

Наблюдатели планируют посетить все регионы страны. Ожидается приезд в Узбекистан более 700 международных наблюдателей из 50 стран мира и международных организаций.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Илхом Неъматов встретился с главой Миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Каетаной де Зулуэтой Оутрам, сообщает пресс-служба МИД.

Они обсудили практические вопросы взаимодействия узбекской стороны с полномасштабной Миссией БДИПЧ ОБСЕ в период подготовки и проведения парламентских выборов.

Стороны отметили важность нового Избирательного кодекса Узбекистана, прошедшего международную экспертизу с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, Всемирной ассоциации избирательных органов и Организации исламского сотрудничества.

Документ предполагает укрепление позиций и роли политических партий, отмену квотирования, способствует защите избирательных прав граждан, предполагает создание Единого электронного списка избирателей.

Каетана де Зулуэта Оутрам сообщила, что наблюдать за выборами БДИПЧ ОБСЕ планируется направить около 300 человек, которые побывают во всех регионах страны.

По предварительным данным, ожидается приезд в Узбекистан более 700 международных наблюдателей из 50 стран мира и международных организаций.

Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана - выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.