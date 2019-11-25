Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Узбекистан

В плотном графике президента Татарстана переговоры с руководством республики, встречи в министерствах, ведомствах, встреча с активом татарской общественности, запуск новой линии сборки грузовых автомобилей и многое другое.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

В международном аэропорту Самарканда его встретил хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.

Хокимият г.Самарканд Минниханов в Узбекистане

Сразу же после прибытия Минниханов отправился на встречу с татарскими общественными организациями Узбекистана. Количество татар, проживающих в Узбекистане на сегодняшний день достигает 300 тысяч человек, это порядка 1% от всего населения республики. Самые крупные диаспоры татар Узбекистана проживают в Ташкентской и Самаркандской областях.

Завтра в первой половине дня глава российского региона примет участие в открытии в Самарканде новой линии сборки грузовых автомобилей "КАМАЗ".

Затем Рустам Минниханов отправится в Ташкент, где ознакомится с работой Ташкентского завода сельскохозяйственной техники и посетит корреспондентский пункт телерадиокомпании "Новый век" (ТНВ). Корпункт "ТНВ" был открыт еще в 2017 году, после визита президента Татарстана в Узбекистан.

Также в повестке дня рабочая встреча с заместителем премьер-министра Узбекистана Элёром Ганиевым в рамках делового форума "Татарстан - Узбекистан".

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Ожидаются и официальные встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Абдуллой Ариповым.

Предполагается, что в рамках встречи стороны подпишут ряд соглашений о сотрудничестве между узбекскими и татарскими предприятиями.

За прошедший год товарооборот между российским регионом и Узбекистаном вырос на 57% и составил порядка $146 млн. Доли экспорта и импорта составили 93% и 7% соответственно. По итогам 9 месяцев текущего 2019 года товарооборот практически сравнялся с общегодовым показателем 2018 года и составил 141 млн. долларов США.

Сотрудничество, главным образом, развивается в нефтяной и нефтехимической промышленности. Продукция татарстанского машиностроения пользуется большим спросом в республике. Так, в настоящее время парк автомобилей "КАМАЗ" в Узбекистане насчитывает около 14 тыс. единиц. В 2018 году в Самаркандской области запустили производство грузовых автомобилей на базе компании ООО "УзАвто Трэйлер".