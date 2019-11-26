Минниханов поручил вернуть позиции татарстанских фармкомпаний в Узбекистане

Глава Татарстана рассказал о перспективных сферах сотрудничества российского региона с центральноазиатской республикой и предложил конкретные проекты для совместной реализации.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Глава российского региона посетил Узбекистан с рабочим визитом, где принял участие в ряде мероприятий, в том числе в двустороннем деловом форуме, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ходе своего выступления Минниханов озвучил десятки направлений, в которых бы Узбекистан мог сотрудничать с российским регионом, начиная с автомобилестроения и нефтегазовый сферы и заканчивая легкой промышленностью, сельским хозяйством и подготовкой кадров.

Отдельное внимание глава Татарстана уделил позициям фармакологических компаний в Узбекистане. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что сейчас в этой области Татарстан немного сдал свои позиции, это перспективное направление отпускать нельзя. Для этого необходимо открывать в Узбекистане новые компании.

"Присутствие наших производителей здесь сокращается, потому что надо создавать здесь предприятия…", — отметил он, поручив ответственным руководителям проработать этот вопрос с узбекскими коллегами.

Говоря об активном сотрудничестве Татарстана и Узбекистана, Минниханов упомянул некоторые российские предприятия, которые активно открывают свои филиалы в центральноазиатской республике.

"Активно работает наш КамАЗ. Сегодня мы имели возможность открыть новое производство по сборке КамАЩЗов на 3 тысячи автомобилей. Очень современное предприятие. <…> Уверен, что это – начало нашего сотрудничества наших автомобильных направлений. Активная работа идет в компании Tapet. <…> Это тоже очень большой проект. Имели возможность сегодня заехать, посмотреть первый наш заправочный комплекс "Татнефти". <…> Также активно работают в Узбекистане "Группы ГМС", куда входит наш компрессорный завод…", - сказал политик.

По его словам, все эти предприятия "привнесут много интересных решений и технологий в развитие" Узбекистана.

Отдельно Минниханов остановился на успехах в сфере развития агропромышленного комплекса. В частности, он упомянул о том, что опыт Татарстана в создании таких крупных индустриальных парков, как "Химград" и "Мастер", мог бы быть интересен для Узбекистана.

Политик также отметил достижения Татарстана в сфере медицины и новых технологий, в частности создание компанией "Эйдос" роботов и медицинских симуляторов. Новые разработки также могут быть полезными для Узбекистана и помогут республике в развитии собственной медицины.

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Минниханов упомянул и об успехах Татарстана в области промышленного строительства благодаря проектному и научно-исследовательскому институту "Казанский Гипронииавиапром".

"В нашей стране он востребован. Во все крупные промышленные проекты его приглашают. Тоже хорошая перспектива его присутствия", - резюмировал политик.

Еще одной перспективной сферой сотрудничества, по его мнению, является производство алкогольной продукции.

"Мы сегодня заходили, имели возможность поздороваться с производителями вина. Наш партнер - "Татспиртпром". Мы вино не производим, мы только разливаем. Мы бы могли брать вино и в то же время у нас очень хороший ассортимент водочных изделий…", - отметил Минниханов.

По его словам, производство сельскохозяйственных машин, строительство, модернизация объектов электро и гидроэнергетики также могли бы стать перспективными отраслями сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном.

Кроме того, по словам политика, стороны могли бы обменяться опытом в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культуры и туризма.

Глава российского региона прибыл в республику в понедельник. Форум "Татарстан – Узбекистан" стал лишь одним из мероприятий, в которых поучаствовал Минниханов. Политик также побывал на запуске производственной линии по сборке автомобилей КамАЗ в Самарканде и запланировал официальные встречи с руководством республики.

В ходе визита состоялось подписание несколько важных документов о сотрудничестве в конкретных отраслях.