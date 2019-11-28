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Предвыборные дебаты в Ташкенте сорвались из-за отключения света

Предвыборные дебаты в Ташкенте сорвались из-за отключения света

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (33)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191128/12893394/Predvybornye-debaty-v-Tashkente-sorvalis-iz-za-otklyucheniya-sveta.html

Отключение электричества произошло примерно на 5-7 минут. Все это время журналисты и политики сидели все без света.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Ташкенте прямая трансляция политических дебатов прервалась из-за отключения света, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Во время предвыборных политических дебатов произошло отключение электричества примерно на 5-7 минут. Сидели все без света все это время", - рассказывает журналист.

По сообщениям СМИ, Министерство энергетики заявило, что отключение света было связано с аварией на подстанции в Шайхантахурском районе.

В Узбекистане дан старт предвыборной агитации >>

Напомним, выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут в Узбекистане 22 декабря. Процедура будет проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Теперь партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех 150 избирательных округах.

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (33)
Теги:
электричество, выборы, Узбекистан, Узбекистан, политика, Политик



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