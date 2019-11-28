Предвыборные дебаты в Ташкенте сорвались из-за отключения света

Отключение электричества произошло примерно на 5-7 минут. Все это время журналисты и политики сидели все без света.

ТАШКЕНТ, 28 ноя - Sputnik. В Ташкенте прямая трансляция политических дебатов прервалась из-за отключения света, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Во время предвыборных политических дебатов произошло отключение электричества примерно на 5-7 минут. Сидели все без света все это время", - рассказывает журналист.

По сообщениям СМИ, Министерство энергетики заявило, что отключение света было связано с аварией на подстанции в Шайхантахурском районе.

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Напомним, выборы депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши пройдут в Узбекистане 22 декабря. Процедура будет проведена в соответствии с новым Избирательным кодексом. Теперь партии имеют право выдвигать своих кандидатов во всех 150 избирательных округах.