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Состоялась встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым: о чем говорили президенты

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191128/12900306/Mirziev-vstretilsya-s-Berdymukhamedovym-o-chem-govorili-prezidenty.html

В ходе переговоров главы государств уделили особое внимание вопросам практического взаимодействия, в том числе наращиванию взаимной торговли.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов на встрече в Ташкенте отметили динамику двустороннего сотрудничества, достигшего уровня стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

"С глубоким удовлетворением отмечена динамика развития узбекско-туркменского многопланового сотрудничества, которое достигло уровня стратегического партнерства", — говорится в публикации.

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
Пресс-служба президента Узбекистана
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

В ходе переговоров главы государств уделили особое внимание вопросам практического взаимодействия, в том числе наращиванию взаимной торговли, реализации совместных проектов кооперации в области машиностроения, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других приоритетных отраслях.

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
Пресс-служба президента Узбекистана
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

"Президенты Узбекистана и Туркменистана выразили единое мнение, что проведение консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте послужит укреплению отношений дружбы, добрососедства и партнерства в регионе", — добавили в пресс-службе.

Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
Пресс-служба президента Узбекистана
Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан в четверг. В пятницу он примет участие во второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.

Теги:
внешняя политика, политика, Узбекистан, Туркменистан, Гурбангулы Бердымухамедов, Шавкат Мирзиёев



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