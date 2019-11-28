Мирзиёев встретился с Бердымухамедовым: о чем говорили президенты

В ходе переговоров главы государств уделили особое внимание вопросам практического взаимодействия, в том числе наращиванию взаимной торговли.

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов на встрече в Ташкенте отметили динамику двустороннего сотрудничества, достигшего уровня стратегического партнерства. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

"С глубоким удовлетворением отмечена динамика развития узбекско-туркменского многопланового сотрудничества, которое достигло уровня стратегического партнерства", — говорится в публикации.

Пресс-служба президента Узбекистана Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

В ходе переговоров главы государств уделили особое внимание вопросам практического взаимодействия, в том числе наращиванию взаимной торговли, реализации совместных проектов кооперации в области машиностроения, энергетики, транспорта, сельского хозяйства и других приоритетных отраслях.

Пресс-служба президента Узбекистана Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

"Президенты Узбекистана и Туркменистана выразили единое мнение, что проведение консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте послужит укреплению отношений дружбы, добрососедства и партнерства в регионе", — добавили в пресс-службе.

Пресс-служба президента Узбекистана Встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова

Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Узбекистан в четверг. В пятницу он примет участие во второй консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Ташкенте.