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Встреча президентов стран ЦА в Ташкенте

Лидеры стран ЦА примут совместное заявление по итогам встречи в Ташкенте

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191129/12904429/Lidery-stran-TsA-primut-sovmestnoe-zayavlenie-po-itogam-vstrechi-v-Tashkente.html

Неформальный саммит президентов пяти государств региона стартовал в столице Узбекистана. На переговорах в Ташкенте также примут решение о дате и месте проведения следующей консультативной встречи.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. Лидеры стран Центральной Азии примут совместное заявление, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе проходящих в Ташкенте переговоров, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

Кроме того, президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и первый президент Казахстана определят дату и место проведения следующего неформального саммита глав государств региона.

"Сегодня нам предстоит обсудить актуальные вопросы взаимодействия, согласовать первоочередные меры, направленные на расширение партнерства в Центральной Азии. В повестку, ранее утвержденную министрами иностранных дел, вошли темы региональной политики, сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционных, транспортно-коммуникационных сферах, научно-технической и культурно-гуманитарной областях. Также речь пойдет об обеспечении безопасности в ЦА. В итоге мы должны принять совместное заявление", — подчеркнул глава Узбекистана в своем выступлении перед началом встречи в узком формате.

По словам Шавкката Мирзиёева, открывающаяся встреча начнет новую эпоху в развитии региона.

Встреча президентов стран ЦА в Ташкенте
Sputnik / Дильшода Рахматова
Шавкат Мирзиёев провел личные встречи с главами государств
После выступления главы государства диалог продолжился в узком формате.

Во второй консультативной встрече участвуют президент Таджикистана Эмомали Рахмон, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также лидер Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и глава Туркменистана Гурбангулы Беридимухаммедов, прибывший с визитом в Ташкент еще накануне.

Теги:
ЦА, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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