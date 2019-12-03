Мэр Душанбе прибыл в Ташкент с официальным визитом

Это первый зарубежный визит Эмомали-младшего с момента его назначения мэром таджикской столицы в апреле 2017 года.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. Председатель города Душанбе Рустам Эмомали прибыл с визитом в Узбекистан. В аэропорту его встретил хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Это первый визит Эмомали-младшего за рубеж в качестве мэра таджикской столицы.

В повестке дня градоначальников пункты реализации соглашения между руководителями двух столиц, подписанного в ходе государственного визита президента Мирзиёева в Таджикистан в марте прошлого года, вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Душанбе и Ташкентом, а также утверждение программы сотрудничества двух городов на 2020-й.

Мирзиёев встретился с премьерами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана

31-летний Рустам Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, был назначен мэром таджикской столицы указом президента, занимает должность с 4 апреля 2017 года.