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Эмомали младший в Ташкенте

Мэр Душанбе прибыл в Ташкент с официальным визитом

Хокимият города Ташкента
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191203/12927529/Mer-Dushanbe-pribyl-v-Tashkent-s-ofitsialnym-vizitom.html

Это первый зарубежный визит Эмомали-младшего с момента его назначения мэром таджикской столицы в апреле 2017 года.

ТАШКЕНТ, 3 дек –Sputnik. Председатель города Душанбе Рустам Эмомали прибыл с визитом в Узбекистан. В аэропорту его встретил хоким города Ташкента Джахонгир Артыкходжаев.

Это первый визит Эмомали-младшего за рубеж в качестве мэра таджикской столицы.

В повестке дня градоначальников пункты реализации соглашения между руководителями двух столиц, подписанного в ходе государственного визита президента Мирзиёева в Таджикистан в марте прошлого года, вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между Душанбе и Ташкентом, а также утверждение программы сотрудничества двух городов на 2020-й.

Мирзиёев встретился с премьерами Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана

31-летний Рустам Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, был назначен мэром таджикской столицы указом президента, занимает должность с 4 апреля 2017 года.

Теги:
Джахонгир Артыкходжаев, сотрудничество, переговоры, официальный визит, мэр, Душанбе, Ташкент



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