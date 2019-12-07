В честь Дня конституции президент помиловал 92 заключенных

Известно, что помилованы те заключенные, которые по неведению совершили преступление, но чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Президент Узбекистана помиловал 92 человека, большинство из которых принимали участие в деятельности запрещенных организаций, сообщает УзА.

Шавкат Мирзиёев подписал Указ "О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления", в связи с 27-летием принятия Конституции.

"Помилованы 92 гражданина, отбывающие срок наказания, которые по неведению совершили преступление, но чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления. Из числа помилованных 20 лиц освобождаются от наказания полностью, 37 – освобождаются от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 16 лиц наказание заменяется более мягким, одним словом, освобождаются из учреждений по исполнению наказания и снимаются с учета органов службы пробации 73 лица", - говорится в сообщении.

Также сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 19 лиц: среди помилованных трое являются мужчинами старше 60 лет, три женщины, 79 − лицами, участвовавшими в деятельности запрещенных организаций.

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В рамках реализации Указа ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным лицам в возвращении к семье и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, избрании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.

Напомним, День Конституции отмечают в Узбекистане 8 декабря.