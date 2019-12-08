В казахстанском Актобе для узбекистанцев организуют досрочное голосование

Очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. МИД ранее опубликовал список избирательных участков, образованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в других странах.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В казахстанском городе Актобе будет организовано досрочное голосование для граждан Узбекистана на выборах в Олий Мажлис. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Генконсул Узбекистана в Актау Нодир Тургунов 4-5 декабря посетил Актюбинскую область и встретился в том числе с заместителем акима области Кайратом Бекеновым, а также с руководством Департамента полиции и областной избирательной комиссии.

Стороны договорились о проведении досрочного голосования 14-15 декабря с 10.00 до 13.00 по адресу: Актобе, Санкибай батыр, 20А.

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов. ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.

Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало список избирательных участков, образованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в других странах. За границей откроются 53 участка (в прошлом году — 44).