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Мужчина голосует на избирательном участке в Ташкенте во время выборов президента Узбекистана

МИД рассказал, где узбекистанцы смогут проголосовать за рубежом

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (26)
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Sputnik Узбекистан

В Узбекистане 22 декабря пройдут очередные парламентские выборы. За границей будет организовано 53 избирательных участка.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Министерство иностранных дел Узбекистана опубликовало список избирательных участков, образованных при дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики в других странах.

Паспорт и бланк в руках избирателя
© Sputnik / Валерий Мельников
Как пройдут выборы в парламент Узбекистана в Москве
За границей откроются 53 участка (в прошлом году — 44). Так, граждане Узбекистана, которые в день парламентских выборов будут находиться в Актау, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях Казахстана, смогут проголосовать в Генконсульстве РУз в Актау. Полный список избирательных участков представлен на сайте МИД.

По официальным данным, за пределами Узбекистана с населением более 33 миллионов человек в настоящее время находится более 2,5 миллиона граждан страны, в том числе около двух миллионов — в России.

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. К участию в них допущены все пять политических партий. Это Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат"("Справедливость"), а также Экологическая партия Узбекистана.

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Голосовать в этом году будут, как ожидается, 20 миллионов избирателей, в том числе два миллиона молодых людей, для которых эти выборы станут первыми.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (26)
Теги:
голосование, Узбекистан, выборы, парламентские выборы



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