Меняются границы одного из регионов республики

Проект разработан в соответствии с поручением президента Мирзиёева. Главной целью, среди прочего, является обеспечение дальнейшего социально-экономического развития областного центра, удовлетворение жилищных потребностей населения.

ТАШКЕНТ, 9 дек – Sputnik. В Узбекистане будут изменены границы района Сурхандарьинской области. Депутаты законодательной палаты обсудили данный вопрос на очередном заседании.

В частности, рассмотрены вопросы изменения границы Термезского района Сурхандарьинской области, а также расширения границ города Термеза.

Проект разработан в соответствии с поручением президента Мирзиёева в ходе его поездки в Сурхандарьинскую область в октябре текущего года. Основной целью проекта является обеспечение дальнейшего социально-экономического развития областного центра, удовлетворение жилищных потребностей населения, создание территориальной инфраструктуры, а также организация на новой территории социальных объектов, объектов бытового обслуживания.

Таким образом, данное решение позволит создать новые рабочие места и увеличить объем поступлений в бюджет.

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В состав города Термеза полностью переходят территории сходов граждан махаллей «Мангузар», «Чегара», «Паттакесар», «Тинчлик», «Алишер Навои», «Кокилдор ота» Термезского района, а также часть территорий сходов граждан махаллей «Нурли диёр» и «Намуна» (общая площадь — 1 561 га.).

По мнению депутатов, данные изменения наряду с созданием социально-бытовых удобств для местного населения, являются также выгодными для самого региона с социальной и экономической точек зрения.