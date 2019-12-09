Жалоб в ходе подготовки к выборам в узбекский парламент нет - Миссия СНГ

По предварительным оценкам, принятие в республике единого кодифицированного национального законодательного акта в сфере выборов исключило противоречия и дублирования норм избирательного законодательства.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. Жалобы и заявления о нарушениях при подготовке к выборам в законодательную палату парламента Узбекистана в избирательные комиссии не поступали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Миссию наблюдателей от СНГ.

"Наблюдателям от СНГ было заявлено, что жалоб и заявлений о нарушениях избирательного законодательства в окружные избирательные комиссии не поступало", - говорится в заявлении миссии для СМИ по итогам промежуточного мониторинга выборов.

Наблюдатели успели посетить окружные избирательные комиссии в Бухарской, Кашкадарьинской и Навоийской областях.

По сообщению, наблюдатели лично убедились в обеспеченности избирательных участков законодательными актами о выборах, необходимыми инструкциями, информационными материалами, а также соответствующим оборудованием.

Штаб миссии совместно с экспертами Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств-участников СНГ Межпарламентской ассамблеи государств заканчивает анализ избирательного законодательства Узбекистана, отмечается в заявлении.

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"Предварительные оценки свидетельствуют о том, что принятие единого кодифицированного национального законодательного акта в сфере выборов исключило противоречия и дублирование норм избирательного законодательства, создало устойчивую правовую основу для свободного волеизъявления граждан", - отметили представители миссии.

Напомним, наблюдатели от СНГ приступили к работе на выборах в узбекский парламент 27 ноября. Выборы состоятся 22 декабря. Миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, в ее состав войдут около 100 наблюдателей. Штаб-квартира миссии в Ташкенте будет координировать работу наблюдателей от СНГ в областях республики.