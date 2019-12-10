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Стопка бумаг

Современные госорганы: Мирзиёев поручил избавиться от бумажного документооборота

© Sputnik / Владимир Федоренко
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191210/12977557/Sovremennye-gosorgany-Mirziev-poruchil-izbavitsya-ot-bumazhnogo-dokumentooborota.html

Государственному налоговому комитету поручено до 1 марта 2020 года обеспечить в установленном порядке всех работников и руководителей государственных органов и организаций электронными цифровыми подписями.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Шавкат Мирзиёев распорядился, чтобы государственные органы полностью отказались от заполнения бланков, форм и таблиц в бумажном виде уже к 1 января 2021 года, сообщает УзА.

"Анализ показал, что в министерствах, ведомствах, органах исполнительной власти на местах, других государственных организациях все еще сохраняются устаревшие бюрократические методы работы, включая низкий уровень внедрения современных информационных технологий в документооборот, существенный объем бумажной волокиты, а также проведение многочисленных не имеющих практического значения совещаний и заседаний", –  говорится в сообщении.

Поручено до 1 марта 2020 года внести на утверждение в Кабинет Министров План мероприятий по внедрению автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота во всех государственных органах и организациях, позволяющей генерировать в режиме реального времени необходимую отчетность о деятельности соответствующих государственных органов и организаций.

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Государственные органы и организации в сроки, предусматриваемые в Плане мероприятий, должны будут обеспечить поэтапное внедрение автоматизированной системы ведения отчетности, а также ее полноценное функционирование. При этом их руководители будут нести персональную ответственность за внедрение автоматизированной системы ведения отчетности и документооборота.

Государственному налоговому комитету поручено до 1 марта 2020 года обеспечить в установленном порядке всех работников и руководителей государственных органов и организаций электронными цифровыми подписями.

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Также Академия государственного управления при президенте в двухмесячный срок разработает учебную программу по технологиям организации времени и повышения эффективности его использования (time management), устранению бюрократизации, бумажной волокиты.

Помимо этого, поручено утвердить "Дорожную карту" по сокращению бюрократических барьеров и внедрению современных управленческих принципов в деятельность государственных органов и организаций.

Органам самоуправления граждан, негосударственным некоммерческим организациям, а также средствам массовой информации поручено осуществление общественного контроля за соблюдением государственными органами и организациями требований настоящего постановления, а также широкое освещение выявленных нарушений.

Теги:
закон, документы, глава государства, государство, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев



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