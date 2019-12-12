В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах в парламент

Все участки для досрочного голосования будут работать с 9.00 до 18.00 (с 07.00 до 16.00 мск) до 18 декабря.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Досрочное голосование на выборах в Законодательную палату парламента Узбекистана начинается уже сегодня, 12 декабря.

Завершится оно 18 декабря.

"Для осуществления досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т. п.) получает избирательный бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Известно, что участки для досрочного голосования будут работать с 9.00 до 18.00 (с 07.00 до 16.00 мск).

Также участковая избирательная комиссия не должна требовать от избирателя дополнительных документов, подтверждающих причину невозможности его прибытия на свой избирательный участок в день выборов.

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Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане состоятся 22 декабря. В соответствии с Избирательным кодексом страны, досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов. То есть в этом году оно пройдет с 12 по 18 декабря.