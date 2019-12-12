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Женщина голосует на избирательном участке

В Узбекистане стартовало досрочное голосование на выборах в парламент

© Sputnik / Валерий Мельников
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (52)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191212/12993555/V-Uzbekistane-startovalo-dosrochnoe-golosovanie-na-vyborakh-v-parlament.html

Все участки для досрочного голосования будут работать с 9.00 до 18.00 (с 07.00 до 16.00 мск) до 18 декабря.

ТАШКЕНТ, 12 дек - Sputnik. Досрочное голосование на выборах в Законодательную палату парламента Узбекистана начинается уже сегодня, 12 декабря.

Завершится оно 18 декабря.

"Для осуществления досрочного голосования избиратель на основании заявления с указанием причины отсутствия в день выборов (отпуск, командировка, выезд за границу и т. п.) получает избирательный бюллетень у соответствующей участковой избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Известно, что участки для досрочного голосования будут работать с 9.00 до 18.00 (с 07.00 до 16.00 мск).

Также участковая избирательная комиссия не должна требовать от избирателя дополнительных документов, подтверждающих причину невозможности его прибытия на свой избирательный участок в день выборов.

ЦИК Узбекистана заявил о готовности к проведению досрочного голосования >>

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане состоятся 22 декабря. В соответствии с Избирательным кодексом страны, досрочное голосование начинается за десять дней до выборов и заканчивается за три дня до выборов. То есть в этом году оно пройдет с 12 по 18 декабря.

Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
© Sputnik /
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (52)
Теги:
ЦИК Узбекистана, досрочное голосование, голосование, партия, политика, Политик, Узбекистан, Узбекистан, выборы



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