Президент Узбекистана принял главу Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами

Узбекистан возобновил участие в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Впервые с 1999 года организация направила полномасштабную миссию на парламентские выборы в нашей республике.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял главу Миссии по наблюдению за выборами Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) Каетану де Зулуэту Оутрам.

Пресс-служба президента БДИПЧ ОБСЕ

Глава государства с удовлетворением отметил позитивную динамику конструктивного взаимодействия Узбекистана с организацией и ее структурами.

Следует отметить, что в настоящее время реализуется "дорожная карта" по развитию сотрудничества с ОБСЕ, принятая по итогам визита в нашу страну Генерального секретаря Томаса Гремингера.

Узбекистан возобновил участие в работе Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. Впервые с 1999 года организация направила полномасштабную миссию на парламентские выборы в нашей республике.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективных направлениях взаимодействия, обсуждены вопросы дальнейшего совершенствования национального законодательства, а также проведения совместных мероприятий, в том числе в избирательной сфере.

Глава Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами выразила искреннюю признательность Президенту Шавкату Мирзиёеву за теплый прием и готовность нашей страны к всестороннему сотрудничеству с организацией.

Каетана де Зулуэта отметила, что выборы в Узбекистане проходят в совершенно новой политической атмосфере, на основе значительно усовершенствованных правовых норм, поэтому БДИПЧ с большим интересом наблюдает за избирательным процессом.