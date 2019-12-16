Эстонский министр оскорбил нового премьера Финляндии – что она ответила

Эстонию и Финляндию связывает многовековое соседство, поэтому слова Марта Хельме вызвали скандал. Некоторые политики отметили, что его высказывание нанесло ущерб отношениям двух стран.

ТАШКЕНТ, 16 дек — Sputnik. Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме жестко раскритиковал назначение 34-летней Санны Марин на пост главы Кабмина Финляндии. Комментируя этот факт, он заявил, что "продавщица поднялась до премьер-министра".

"От того что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился. А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства", — сказал эстонский министр в эфире TRE Raadio . Его цитирует РИА Новости

Хельме также выразил сомнение, что новое правительство Финляндии сможет отстоять государственные интересы.

Санна Марин не оставила высказывание главы МВД Эстонии без внимания. В своем Twitter она отметила, что очень гордится родной страной, в которой "ребенок из бедной семьи может получить образование и многого достичь в своей жизни".

"Кассир магазина может стать премьер-министром. Без рабочего класса Финляндия не выживет. Я ценю работу каждого сотрудника, специалиста и предпринимателя!" — написала политик.

Эстонию и Финляндию связывает многовековое соседство, поэтому слова Марта Хельме вызвали скандал. Некоторые политики отметили, что его высказывание нанесло ущерб отношениям двух стран.

Позднее президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе телефонного разговора с главой Финляндии Саули Ниинистё извинилась за интервью министра внутренних дел.

Напомним, Санна Марин получила вотум доверия парламента, и президент 10 декабря назначил ее на должность главы правительства. Женщине 34 года, она стала самым молодым премьер-министром мира.

Теперь правительства всех Северных стран, за исключением Швеции, возглавляют женщины.