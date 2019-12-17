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Замдиректора ИСМИ Санжар Валиев

Вступление в ЕАЭС не помешает Узбекистану стать членом ВТО - эксперт

Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191217/13035202/Vstuplenie-v-EAES-ne-pomeshaet-Uzbekistanu-vstupit-v-VTO---ekspert.html

Правила и требования, которые выдвигают обе организации направлены на то, чтобы рынок Узбекистана был более открытый для внешней торговли - это выгодно для республики.

ТАШКЕНТ, 17 дек - Sputnik. Интеграционные процессы, запущенные Узбекистаном, не противоречат друг другу. Присоединение к ВТО не идет вразрез с возможностью вступления в ЕАЭС, заявил в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан замдиректора ИСМИ Санжар Валиев.

"Я не вижу прямых преград которые могли бы сдерживать вступление Узбекистана в ВТО параллельно с рассмотрением вопроса о вступлении республики в ЕАЭС. Потому что правила и требования, которые выдвигают обе организации, направлены на то, чтобы рынок Узбекистана был более открытый для внешней торговли. Это выгодно для нас во всех отношениях," - подчеркнул Валиев.

Валиев о ВТО и ЕАЭС: ни одна страна не может выгодно торговать в одиночку >>

В ЕАЭС все страны являются членами ВТО, кроме Беларуси, которая в 2020 году получит этот статус. Поэтому прямых препятствий нет, добавил эксперт.

Президент Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироат Мирзиёева
Пресс-служба президента Узбекистана
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Касаясь повестки начавшегося визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Японию, представитель ИСМИ отметил, что тема ядерного разоружения также крайне важна и обе страны имеют схожие представления и задачи в этом направлении. Валиев подчеркнул, что Ташкент остается приверженцем всемирного движения по отказу от ядерного вооружения.

"Официальный Токио также предпринимает внушительные шаги в этом направлении и мы поддерживаем такую политику государства. Эти вопросы важные, но в ходе данного визита они не будут центральными", — отметил Валиев.

По его словам, первый официальный визит узбекского лидера в Страну восходящего солнца направлен в первую очередь на развитие двусторонних связей между государствами.

Теги:
официальный визит, Узбекистан, Япония



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