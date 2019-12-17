Валиев о ВТО и ЕАЭС: ни одна страна не может выгодно торговать в одиночку

"Сейчас Узбекистан находится вне глобальных экономических процессов, пребывая не в составе ВТО. По сути, мы сейчас не состоим в экономической ООН. Этот переговорный процесс снова запущен, но он очень сложный, в первую очередь, технически. В новом году страны-участницы начнут нам передавать свои опросники с требованиями, которые мы будем изучать и анализировать. Главное - выработать стратегию вступления в ВТО: где мы готовы жестко отстаивать свою позицию, а где стоит пойти на компромиссы для развития стратегических отраслей", — подчеркнул Валиев.
Он добавил, что задача усложняется еще и тем, что параллельно эксперты практически всех министерств и ведомств занимаются проработкой возможности и целесообразности присоединения республики к ЕАЭС. Региональная интеграция, по словам замдиректора ИСМИ, имеет сейчас не меньшее значение, чем членство в глобальной организации.
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