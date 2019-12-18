Представитель Экопартии Узбекистана: миру всего 10 лет до точки невозврата

За 150 мест в парламенте борются 750 кандидатов от пяти зарегистрированных в стране партий: НДПУ, УзЛиДеП, "Адолат", "Миллий тикланиш" и Экологической партии. Sputnik поговорил с представителями всех политических сил и выяснил, какие изменения в законодательство они намерены внести.

Предстоящие выборы станут дебютными для Экологической партии, ранее представленной в Законодательной палате Олий Мажлиса в качестве общественного движения. О ходе кампании и ключевых задачах экологов корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал председатель Исполкома Центрального совета партии Борий Алиханов.

— Борий Ботирович, в нынешней предвыборной кампании партиям сейчас дали волю, предоставили эфир… Ощутили ли вы новые возможности?

— Да, конечно. Могу сказать, что теперь у партии есть большие возможности для пропаганды своих программных целей, инициатив, да и СМИ стали больше внимания уделять деятельности партий. Общество за три последних года сильно изменилось. Могу без красного словца сказать, что мы развиваемся семимильными шагами, а Узбекистан заново открывается всему миру.

Мы теперь имеем возможность открыто выступать в прямом эфире, обсуждать проблемы, поднимаемые населением в режиме онлайн. Не скажу, что все эти вопросы для нас очень приятны, есть серьезные дискуссии. Например, всех очень волнует проблема неконтролируемой вырубки деревьев. В связи с этим мы внесли конкретное предложение по объявлению моратория для сохранения зеленых насаждений. В итоге это решение было президентом принято сроком на 14 месяцев — с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020-го.

— Все-таки эта мера временная. А что нужно сделать после истечения моратория?

— Как эколог, специалист по этому направлению, думаю, что надо провести очень глубокую, тщательную инвентаризацию растительного мира нашей страны, в том числе и в Ташкенте. После учета создать кадастр растительного мира. Необходимо привести в порядок механизм по бережному отношению к различным видам деревьев и другой растительности. Например, есть у нас реликтовые породы, особо ценные деревья, а есть такие, которые вообще имеют многовековую историю. Надо объявлять их памятниками природы. И в этом направлении мы будем вести свою работу.

Кроме того, мы выступаем за кодификацию законодательства для разработки и принятия Экологического кодекса Республики Узбекистан. Работа в этом направлении уже начата. Это беспрецидентные исследования. Мы осуществили экологическое районирование, изучили состояние экологии и имеющиеся проблемы на всей территории нашей страны - на районном, областном, городском и на республиканском уровнях.

— В Ташкенте в последние месяцы неоднократно были жалобы на неблагоприятную экологическую обстановку, в том числе грязный воздух. Как вашей партии видится решение проблемы с экологией столицы?

Sputnik / Дильшода Рахматова Борий Алиханов, председатель Экологической партии РУз

— Если вы обратили внимание, то состояние загрязнения атмосферы города Ташкента в определенный период времени опустилось до второго места, через несколько часов поднялось на 58-е место, затем даже и на 65-е. Столь резкие колебания можно объяснить разными факторами: в этот момент, возможно, были какие-то пыльные бури, так как Ташкент сегодня превратился в большую строительную площадку. Но в то же время необходимо прорабатывать системный мониторинг. Мы имеем информацию о состоянии загрязнения атмосферы, в том числе города Ташкента за каждый месяц, например, вот за сентябрь месяц. Здесь четко дана информация о фоновом загрязнении конкретно города Ташкента (показывает на фото).

Со своей стороны мы предлагаем в крупных, промышленно развитых городах создавать зеленые пояса, то есть природные растительные барьеры для того, чтобы решить несколько задач. Во-первых, определенная часть загрязняющих веществ, выбросов в атмосферу будет поглощаться этим зеленым покровом. Во-вторых, создастся экосистема по смягчению климатических изменений. К сожалению, в Узбекистане и в Центральной Азии в целом изменение климата происходит интенсивнее, чем в среднемировых показателях: если в мире за каждые 10 лет температура повышается на 0,14 ºС, то в нашем регионе — сразу на 0,29 ºС. Можете представить, что будет через 10-15 лет?

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Во многом на это повлияла катастрофа Аральского моря. Лет 50 тому назад, когда Арал был полноводным источником влаги и занимал 4-е место среди замкнутых водоемов в мире, летом те муссоны и циклоны ("гармсель"), которые проходили в нашу территорию через Аральское море, смягчались. А зимой наоборот: сибирские ветра, проходившие через Туранскую низменность, тоже утеплялись водами Аралского моря. То есть Аральское моря было природным терморегулятором - резкий континентальный климат немножко корректировался функциями Арала.

А сейчас что получается? Пять с половиной миллионов гектаров осушенного дна Аральского моря! Можете себе представить, что каждый год до ста миллионов тонн пыли, соли, песка уходят на большие расстояния? Когда участвовал в 74-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке, посвященной вопросам глобального изменения климата, мои норвежские коллеги даже сказали, что нашли у себя частицы пыли, соли и песка, поднятого с осушенного дна Аральского моря. Представьте себе, где Узбекистан и где Норвегия? Эту пыль и соль находили и в Арктике, и в Антарктиде, я уже не говорю о Тянь-Шаньской, Памиро-Алайском горных системах. И эту пыль те самые зеленые пояса-барьеры могут как-то удерживать.

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И в-третьих, в последнее время у нас никто серьезно не занимается проблемами шумового загрязнения. Это очень серьезная тема, особенно в крупных мегаполисах, где производство развито и транспорта много. К примеру, если человеческий организм нормально воспринимает до 80 dB, то когда шум выше, это отрицательно влияет на здоровье, а при уровне в 130 dB может и вовсе привести к летальному исходу. И в этом отношении те самые зеленые кольца-барьеры могут выполнять свою миссию в шумопоглощении.

— Представители Экологической партии уже высказывали идеи о решении проблемы Аральского моря, в частности, за счет глобальных проектов со стоками сибирских рек. Есть ли четкая стратегия по реабилитации зоны Приаралья на ближайшую и среднесрочную перспективу?

— Я почти 30 лет очень серьезно занимаюсь проблематикой Аральского моря, и то, что предложили представители нашей партии, – один из реальных вариантов решения данного вопроса. Кстати, такие предложения высказывались и прежде учеными и специалистами разных стран. Но это тоже не панацея. Масштабы катастрофы Аральского моря настолько глубоки и настолько широки, что потребуется очень много времени и ресурсов, чтобы восстановить нарушенный баланс: так, например, для восполнения Арала необходим сток Волги за пять лет, а Дуная – примерно за семь лет.

Если в 1960 году объем воды в Аральском море составляла примерно 1 083 кубокилометров, то сегодня осталось всего лишь 55-57 кубокилометров воды, уровень моря упал на 29 метров, а береговая линия отступила на 120-150 километров.

По содержанию солей Арал практически превратилось в мертвое море. Поэтому проекты со стоками сибирских рек – одно из решений, и такая идея выдвигается не впервые. Конечно, член нашей партии свое мнение высказал недавно по данному поводу, но до этого было еще столько предложений даже с советских времен о переброске сибирских рек в Казахстан и Среднюю Азию.

Вариантов много. Имеются даже проекты связать Каспий с Аральским морем, если вспомнить, что несколько тысяч лет назад между этими водоемами был пролив — Усойский.

К сожалению, технологически мы не в состоянии восполнить Арал, и мы должны думать о тех людях, которые проживают в зоне Приаралья. И президент нашей страны не зря первый акцент сделал именно на улучшение не только экосистемы, а условий проживания на этой территории.

Сейчас проводится масштабная работа по озеленению – облесению осушенного дна Аральского моря. За последние двадцать пять лет на осушенном дне Аральского моря было высажено примерно 440 тысяч зеленых насаждений: саксаулов – пустынно устойчивых растений, и эти работы продолжаются. Такой масштабный экологический проект не имеет аналогов в мире.

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Под эгидой ООН был создан Многопартнерский трастовый фонд человеческой безопасности для региона Приаралья. Это огромнейшее достижение узбекской дипломатии на мировом уровне. И вообще создание Экологической партии – тоже своеобразный бренд Узбекистана, знак внимания к этой острой и глобальной проблеме.

— Кстати, об ООН и глобальных проблемах. В 2019-м девочка из Швеции Грета Тунберг подняла с трибуны Организации Объединенных Наций проблемы глобального масштаба. Как вы оцениваете ее выступление и согласны ли с тем, что мир на пороге экологической катастрофы?

— Я с ней встречался, когда принимал участие в саммите ООН, даже пришла мысль пригласить ее к нам в Узбекистан. Но пока не удалось об этом подробно поговорить. Да, у нее было очень эмоциональное выступление. Впрочем, у всех имелись очень яркие высказывания и сильные переживания по данному поводу. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш на заседании сказал: "До конца века я не проживу - это однозначно. Но что будут делать мои дети, мои внуки? Как мы будем решать, природа нам мстит. Природа нас не простит за наши упущения".

Были, конечно, в выступлении Греты нотки, связанные с ее индивидуальным восприятием, но есть те вопросы, которые человечеству необходимо решать уже сегодня. Нам, по сути, осталось 10 лет на ликвидацию накопившихся экологических проблем, в том числе и по изменению климата. Если ничего не предпринимать, то к 2030 году планета может дойти до точки невозврата. Даже те худшие сценарии, которые были написаны до 2050-го, остались позади — все гораздо глубже. Мировое сообщество должно принимать общие солидарные решения.

Недаром великий мыслитель и ученый Абу Райхан Беруни за тысячу лет до нас сказал: "Если люди совершают насилие над природой, грубо нарушая ее законы, то придет время, когда она обрушит на их головы немыслимые бедствия, которых не смогут остановить никакие силы". Сейчас это пророчество актуально как никогда.

— Для вашей партии это первые полноценные парламентские выборы. Если раньше была квота на места в Олий Мажлис, то теперь конкуренция обострилась. На сколько мест рассчитываете по итогам голосования?

— Прогнозы, как известно, дело неблагодарное, но мы считаем, что имеем право достойно представлять интересы общества в парламенте и в местных органах власти. Экологическое движение Узбекистана, образованное 11 лет назад, выполнило свою миссию — объединило усилия, а также мобилизовало активную часть общества для решения экологических проблем. Кроме того, мы заняли достойное место в мировом экологическом сообществе.

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Но время диктует новые форматы. Мы стали полноценной партией, своего рода брендом, отражающим экологическую политику нашего государства. Даже в постсоветском пространстве у нас пока нет аналогов.

Новый статус, безусловно, потенциально дает нам ряд преимуществ. Да, у нас было 15 мест в парламенте по квоте, но существовали и ограниченные возможности. Во-первых, мы могли бы увеличить представительность, но та самая квота нам этого сделать не позволяла. Во-вторых, у нас не было представителей в местных органах власти, то есть депутатов, которые могли бы поднять локальные экологические проблемы и предлагать задачи для их решения. Третье ограничение также касалось материально-технической базы.

При создании нашей политической организации мы изучили опыт 97 стран, где есть партии "зеленых". Причем в более чем половине из них (55 государствах) экологи входят в состав парламента. Даже в Европарламенте коалиция экологов заняла почетное 4-е место, а различного рода экологические движения в Европе набирают вес и популярность.

Несмотря на то что наша партия совсем молодая, у нас уже тесные связи с зарубежными коллегами. Меня поздравляют, особенно коллеги из СНГ, которые намерены брать с нас пример.

— Как вы оцениваете современный электорат? Изменились ли избиратели с момента последних парламентских выборов?

— Эти выборы разительно отличаются от предыдущих. Общество проснулось. Так называемый маргинализм уходит в прошлое, и каждый человек, член этого общества считает, что его участие в решении государственных задач становится наиболее значимым, наиболее ощутимым. Сегодня электорат уже не верит пустословию. И задача нашей партии — конвергировать слово и дело: сказали слово – надо его выполнять. Иначе завтра тебе же будет стыдно за свои обещания перед обществом и собственной совестью.

— Исходя из названия, ваша партия, пожалуй, самая целенаправленная с четким спектром задач. Намерены ли вы заниматься и другими проблемами жизни общества или только сосредоточитесь на экологической тематике и вопросах природопользования?

— Для устойчивого развития любого государства необходимы стабильный экономический рост, социальная защита и обеспечение экологической безопасности.

В предвыборной программе у нас 26 конкретных направлений. Наша цель, в первую очередь, создать благоприятное экологически устойчивое общество и снизить уровня загрязнения окружающей среды, рационально использовать природные ресурсы, обеспечить продовольственную безопасность и в целом принцип внедрения механизма "зеленой" экономики.

— Какова позиция партия по поводу интеграции Узбекистана в ЕАЭС и вступления в ВТО? Нужно ли республике присоединяться к таким организациям или продолжать делать упор на двусторонние связи?

— Наша партия привержена любой интеграции, но только с учетом национальных интересов страны. Экология сама по себе не знает границ. Любые конкретные неправильные действия человека в одной точке Земли аукаются на другом конце света. Поэтому мы за интеграцию, за решение глобальных экологических проблем.

— После окончания выборов продвижением каких законопроектов в первую очередь займется ваша партия?

— В Узбекистане действует около тридцати законов и более 250 нормативно-правовых документов, регламентирующих охрану окружающей среды, вопросы экологии и природопользования. Мы выступаем за создание сводного закона, т. е. за принятие Экологического кодекса Республики Узбекистан. Думаю, в этих вопросах мы доведем свою работу до логического завершения.