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США одобрили инициативу Шавката Мирзиёева о смягчении наказания за клевету

© Sputnik / Максим Блинов
Политика
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191218/13038862/SShA-odobrili-initsiativu-Shavkata-Mirzieva-o-smyagchenii-nakazaniya-za-klevetu.html

В Штатах выразили намерение, что новый закон будет соответствовать международным стандартам и даст больше свободы СМИ.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Бюро Государственного департамента США по делам Южной и Центральной Азии поддержало предложение главы Узбекистана Шавката Мирзиёева об отмене тюремного заключения за клевету и оскорбление.

Об этом в Twitter сообщила первый зампомощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Приветствуем планы Узбекистана по отмене тюремного наказания за клевету и оскорбление. Как заявил президент Узбекистана, пресса - зеркало работы правительства. Демократия требует свободной прессы. Мы надеемся, что новый закон будет соответствовать международным нормам, что позволит СМИ вести тщательные и независимые репортажи без страха репрессий", — отмечается в сообщении.

Ранее президент Узбекистана поручил Агентству информации и массовых коммуникаций проработать вопрос об отмене нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление.

Глава государства также дал указание усилить систему защиты журналистов от незаконных действий или решений госорганов и должностных лиц.

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Теги:
СМИ, журналисты, постановление, Узбекистан, США



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