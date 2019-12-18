США одобрили инициативу Шавката Мирзиёева о смягчении наказания за клевету

В Штатах выразили намерение, что новый закон будет соответствовать международным стандартам и даст больше свободы СМИ.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Бюро Государственного департамента США по делам Южной и Центральной Азии поддержало предложение главы Узбекистана Шавката Мирзиёева об отмене тюремного заключения за клевету и оскорбление.

Об этом в Twitter сообщила первый зампомощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

Welcome #Uzbekistan’s plans to end imprisonment for libel & slander. As @President_UZ says, the press is a mirror reflecting work of govt. Democracy requires free press. We hope the new law will meet int'l norms to allow thorough, independent reporting w/out fear of reprisals.AGW — State_SCA (@State_SCA) December 17, 2019

"Приветствуем планы Узбекистана по отмене тюремного наказания за клевету и оскорбление. Как заявил президент Узбекистана, пресса - зеркало работы правительства. Демократия требует свободной прессы. Мы надеемся, что новый закон будет соответствовать международным нормам, что позволит СМИ вести тщательные и независимые репортажи без страха репрессий", — отмечается в сообщении.

Ранее президент Узбекистана поручил Агентству информации и массовых коммуникаций проработать вопрос об отмене нормы, связанной с лишением свободы за клевету и оскорбление.

Глава государства также дал указание усилить систему защиты журналистов от незаконных действий или решений госорганов и должностных лиц.