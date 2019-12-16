Президент Узбекистана поручил усилить систему защиты журналистов

Также в республике могут смягчить наказание за клевету. Это следует из постановления, подписанного Шавкатом Мирзиёевым.

ТАШКЕНТ, 16 дек - Sputnik. Президент Узбекистана поручил проработать вопрос об отмене лишения свободы за клевету и оскорбления, а также усилить систему защиты журналистов от незаконных действий госорганов. Об этом сообщил директор Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) Комил Алламжонов в своем Telegram-канале.

По его словам, глава государства подписал постановление, в котором поставил перед агентством эти задачи.

Согласно документу, "в целях повышения прозрачности и общественного контроля в судебной системе" АИМК необходимо также подготовить проект решения Верховного суда об участи журналистов в открытых судебных процессах.

Кроме того, Мирзиёев поручил повысить открытость всех государственных органов и активизировать их взаимодействие с представителями СМИ.

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Ранее президент Узбекистана раскритиковал чиновников, заявив, что они при взаимодействии с народом и прессой зачастую пренебрегают культурой общения. По его словам, отдельные руководители "усугубляют проблему своим высокомерием, напыщенностью" вместо того, чтобы предупреждать конфликтные ситуации.