Президент Республики Узбекистан принял заместителя премьер-министра Японии

На встрече обсуждены перспективы наращивания инвестиционного, технологического, финансового и финансово-технического взаимодействия, а также продвижения совместных проектов в энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Во второй половине дня Шавкат Мирзиёев в резиденции Акасака в Токио встретился с заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, сообщает пресс-служба президента.

Глава Узбекистана с глубоким удовлетворением отметил последовательное укрепление узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество.

Высоко оценены итоги бизнес-форума с участием беспрецедентного числа компаний и банков двух стран, состоявшегося накануне визита на высшем уровне.

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На встрече обсуждены перспективы наращивания инвестиционного, технологического, финансового и финансово-технического взаимодействия, а также продвижения совместных проектов в энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.

Отмечена важность подписываемых в ходе визита двусторонних соглашений в сфере налогообложения и таможенного дела, что сформирует благоприятные условия для развития долгосрочных деловых контактов.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам реформирования отраслей экономики и финансовой системы.