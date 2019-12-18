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Шавкат Мирзиёев принял заместителя премьер-министра, министра финансов Японии Таро Асо.

Президент Республики Узбекистан принял заместителя премьер-министра Японии

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (9)
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На встрече обсуждены перспективы наращивания инвестиционного, технологического, финансового и финансово-технического взаимодействия, а также продвижения совместных проектов в энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.

ТАШКЕНТ, 18 дек — Sputnik. Во второй половине дня Шавкат Мирзиёев в резиденции Акасака в Токио встретился с заместителем премьер-министра, министром финансов Японии Таро Асо, сообщает пресс-служба президента.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана с глубоким удовлетворением отметил последовательное укрепление узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства, а также расширяющееся торгово-экономическое сотрудничество.

Высоко оценены итоги бизнес-форума с участием беспрецедентного числа компаний и банков двух стран, состоявшегося накануне визита на высшем уровне.

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На встрече обсуждены перспективы наращивания инвестиционного, технологического, финансового и финансово-технического взаимодействия, а также продвижения совместных проектов в энергетической, сельскохозяйственной и других отраслях.

Отмечена важность подписываемых в ходе визита двусторонних соглашений в сфере налогообложения и таможенного дела, что сформирует благоприятные условия для развития долгосрочных деловых контактов.

Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам реформирования отраслей экономики и финансовой системы.

Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (9)
Теги:
официальный визит, Япония, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Президент



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