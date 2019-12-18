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Делегацию наблюдателей ЦИК РФ на выборах в Узбекистане возглавит Булаев

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (61)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191218/13043593/Delegatsiyu-nablyudateley-TsIK-RF-na-vyborakh-v-Uzbekistane-vozglavit-Bulaev.html

По приглашению председателя ЦИК Узбекистана ожидается прибытие в республику делегации российского Центризбиркома во главе с заместителем председателя Николаем Булаевым.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Делегацию российского Центризбиркома на парламентских выборах в Узбекистане возглавит заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Булаев и представители аппарата ЦИК России посетят Узбекистан по приглашению председателя ЦИК Узбекистана Мирзо-Улугбека Абдусаломова в рамках двустороннего сотрудничества.

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Как отметили в пресс-службе, в повестке членов ЦИК РФ посещение избирательных участков накануне и в день выборов, а также встреча с Абдусаломовым.

Отметим, что наблюдатели из Российской Федерации представлены не только делегацией Центризбиркома. Другие члены комитета также участвуют и в составе миссии ШОС - Антон Лопатин и Евгений Шевченко, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК Михаил Попов.

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Напомним, в качестве международных наблюдателей также участвуют делегаты межпарламентской миссии СНГ, которые приступили к работе 27 ноября. Миссию возглавит исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, в ее состав войдут около 100 наблюдателей. Штаб-квартира миссии в Ташкенте будет координировать работу наблюдателей от СНГ в областях республики.

Выборы депутатов Законодательной палаты парламента Узбекистана состоятся 22 декабря.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (61)
Теги:
ЦИК РФ, Наблюдатели, Узбекистан, парламентские выборы



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