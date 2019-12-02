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Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ прибывшие в Узбекистан для наблюдения и мониторинга выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса 2 декабря 2019 года провели встречу с руководством ЦИК

Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи СНГ встретилась с главой ЦИК

Sputnik / Дильшода Рахматова
Политика
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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (38)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191202/12921053/Missiya-nablyudateley-ot-Mezhparlamentskoy-assamblei-SNG-vstretilas-s-glavoy-TsIK.html

В ходе встречи стороны выразили надежду, что предстоящие выборы пройдут в обстановке открытости, беспристрастности, в соответствии со всеми международными нормами.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. В Узбекистан прибыли международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ во главе с исполняющим обязанности директора Института развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан Екатериной Голоулиной. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ прибывшие в Узбекистан для наблюдения и мониторинга выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса 2 декабря 2019 года провели встречу с руководством ЦИК
ЦИК
Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ, прибывшие в Узбекистан для наблюдения и мониторинга выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса, 2 декабря 2019 года провели встречу с руководством ЦИК

Цель иностранной миссии – провести наблюдение и мониторинг выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса.

В понедельник делегаты встретились с председателем ЦИК Мирза-Улугбеком Абдусаломовым. Он подробно проинформировал представителей наблюдательной миссии от МПА СНГ об организации нынешних выборов под лозунгом "Новый Узбекистан - новые выборы''.

Парламентские выборы-2019: что запрещено делать наблюдателям >>

В частности, Абдусаломов отчитался о проделанной работе по повышению теоретических  знаний и практических навыков членов избирательных комиссий, внедрению ИКТ в избирательный процесс, организации и проведении месячника пропаганды избирательного законодательства, повышении активности и роли молодежи, женщин в политических мероприятиях, обеспечении прав граждан с ограниченными возможностями.

Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ прибывшие в Узбекистан для наблюдения и мониторинга выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса 2 декабря 2019 года провели встречу с руководством ЦИК
Sputnik / Дильшода Рахматова
Международные наблюдатели Межпарламентской ассамблеи СНГ, прибывшие в Узбекистан для наблюдения и мониторинга выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса, 2 декабря 2019 года провели встречу с руководством ЦИК

Также глава ЦИК обратил особое внимание на формирование Единого электронного списка избирателей. Эта система помогает распределить граждан по избирательным участкам, предоставляет информацию о своем избирательном участке и берет на себя часть функций окружных и участковых избирательных комиссий.

Миссия БДИПЧ ОБСЕ в ЦИК
ЦИК РУз
Миссия БДИПЧ ОБСЕ встретилась с главой Центризбиркома

В Едином электроном списке граждан сформирован перечень из 20 миллионов 600 тысяч граждан. Два миллиона из них впервые примут участие в голосовании.

По итогам встречи членам миссии наблюдателей вручили мандаты, дающие право принимать во всех мероприятиях, связанных с организацией и проведением выборов (включая процесс голосования и подсчет голосов).

В Узбекистане дан старт предвыборной агитации >>

Напомним, очередные парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22 декабря. В начале ноября пять допущенных к выборам в республике партий — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана — выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

ЦИК Узбекистана 15 ноября зарегистрировала всех 750 кандидатов, 18 ноября дан старт предвыборной агитации.

Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
© Sputnik /
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (38)

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Теги:
СНГ, Наблюдатели, ЦИК Узбекистана, парламентские выборы, Узбекистан



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