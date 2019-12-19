Маматов рассказал об итогах досрочного голосования на парламентских выборах

Очередные выборы в нижнюю палату парламента пройдут в Узбекистане 22 декабря. Граждане республики, не имеющие возможности находиться по месту жительства в этот день, могли выполнить гражданский долг заранее — с 12 по 18 декабря.

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Около 150 тысяч узбекистанцев досрочно проголосовали на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса 12-18 декабря, сообщил журналистам руководитель секретариата Центральной избирательной комиссии республики Худоёр Маматов.

"По полученным данным на местах, в процессе досрочного голосования приняли участие 59 226 избирателей по всей стране и 89 807 избирателей за рубежом", — сказал Маматов. Его цитирует пресс-служба ЦИК.

Руководитель секретариата также назвал количество поступивших жалоб.

"Еще один актуальный вопрос — обращения граждан в Центральную избирательную комиссию. На сегодняшний день количество жалоб составило 452. Согласно статье 25 Закона об обращениях физических и юридических лиц, более половины этих обращений будут направлены в различные организации для дальнейшего рассмотрения. Более 60 обращений было направлено в прокуратуру", — рассказал Маматов.

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Очередные выборы в нижнюю палату парламента пройдут в Узбекистане 22 декабря. По данным ЦИК, образовано 10 306 избирательных участков, 55 из них — за границей, в том числе восемь постоянных и 57 передвижных участков на территории России.

В едином списке избирателей зарегистрированы более 20,5 миллиона человек, в том числе около 1,7 миллиона узбекистанцев прикреплены к избирательным участкам, созданным за рубежом.