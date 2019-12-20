В приеме приняли участие члены правительства Японии, парламентской Лиги дружбы Япония-Узбекистан, видные государственные деятели, а также члены официальной делегации республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Следом за основными мероприятиями премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его супругой Акиэ Абэ был организован торжественный прием в честь президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и супруги Зироат Мирзиёевой, пишет УзА.

УзА Президент Узбекистана с супругой побывали на торжественном приеме в Японии

В приеме приняли участие члены правительства Японии, парламентской Лиги дружбы Япония-Узбекистан, видные государственные деятели, а также члены официальной делегации республики Узбекистан.

УзА Президент Узбекистана с супругой побывали на торжественном приеме в Японии

Напомним, вчера также состоялись официальные двусторонние переговоры.

УзА Президент Узбекистана с супругой побывали на торжественном приеме в Японии

Премьер Японии отметил, что приезд главы Узбекистана послужит дальнейшему укреплению отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами.

Абэ высоко оценил проводимые в Узбекистане реформы и особенно политику Ташкента в активизации регионального взаимодействия в Центральной Азии.

Со своей стороны Шавкат Мирзиёев поблагодарил японскую сторону за радушный прием и поздравил народ Японии с началом эры "Рэйва". Он заверил, что Узбекистан продолжит курс на укрепление двусторонних отношений.

Шавкат Мирзиёев и премьер Японии Синдзо Абэ провели переговоры в Токио >>

По итогам переговоров стороны подписали пакет документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, а также межправительственное соглашение о сотрудничестве в налоговой и таможенной сферах и при реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов.

В заключении глава Узбекистана пригласил своего японского коллегу посетить республику с официальным визитом. Премьер Японии приглашение принял.