12:32 20 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Пресс-служба
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (14)
161 0 0
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/images/1305/84/13058485.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191220/13058785/Shavkat-Mirziev-s-suprugoy-vstretilis-s-imperatorom-Yaponii-Narukhito.html

В честь президента Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой состоялся прием от имени императора Нарухито и императрицы Масако.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой Зироат встретились с императором Японии Нарухито в Токио, сообщает пресс-служба.

Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Император, искренне приветствуя высокого гостя, особо отметил, что настоящий визит стал важным событием в укреплении узбекско-японских отношений дружбы и стратегического  партнерства, вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень. 

Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Глава Узбекистана выразил глубокое уважение императору Нарухито и подчеркнул, что в новой эре  "Рэйва" продолжится гармоничное развитие, рост международного авторитета страны и благосостояния ее населения.

Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

В честь президента Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой состоялся прием от имени императора Нарухито и императрицы Масако.

Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Также состоялась совместная фотосессия.

Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито
Пресс-служба
Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Вчера премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его супругой Акиэ Абэ был организован торжественный прием в честь президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и супруги Зироат Мирзиёевой.

В приеме приняли участие члены правительства Японии, Парламентской лиги дружбы Япония-Узбекистан, видные государственные деятели, а также члены официальной делегации республики.

Напомним, вчера также состоялись официальные двусторонние переговоры.

Президент Узбекистана с супругой побывали на торжественном приеме в Японии >>

По итогам переговоров стороны подписали пакет документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, а также межправительственное соглашение о сотрудничестве в налоговой и таможенной сферах и при реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов.

В заключение глава Узбекистана пригласил своего японского коллегу посетить республику с официальным визитом. Премьер Японии приглашение принял.

Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Японию (14)
Теги:
политика, Встреча, Токио, Япония, Япония, Узбекистан, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Настя Радзинская
Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента
Стрельба в центре Москвы у здания ФСБ России
Стрельба в центре Москвы: ФСБ предотвратила теракт на Лубянке - видео
Кто сколько денег получит из бюджета в 2020 году
Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться