В честь президента Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой состоялся прием от имени императора Нарухито и императрицы Масако.

ТАШКЕНТ, 20 дек - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев с супругой Зироат встретились с императором Японии Нарухито в Токио, сообщает пресс-служба.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Император, искренне приветствуя высокого гостя, особо отметил, что настоящий визит стал важным событием в укреплении узбекско-японских отношений дружбы и стратегического партнерства, вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Глава Узбекистана выразил глубокое уважение императору Нарухито и подчеркнул, что в новой эре "Рэйва" продолжится гармоничное развитие, рост международного авторитета страны и благосостояния ее населения.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

В честь президента Шавката Мирзиёева и его супруги Зироат Мирзиёевой состоялся прием от имени императора Нарухито и императрицы Масако.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Также состоялась совместная фотосессия.

Пресс-служба Шавкат Мирзиёев с супругой встретились с императором Японии Нарухито

Вчера премьер-министром Японии Синдзо Абэ и его супругой Акиэ Абэ был организован торжественный прием в честь президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и супруги Зироат Мирзиёевой.

В приеме приняли участие члены правительства Японии, Парламентской лиги дружбы Япония-Узбекистан, видные государственные деятели, а также члены официальной делегации республики.

Напомним, вчера также состоялись официальные двусторонние переговоры.

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По итогам переговоров стороны подписали пакет документов, в том числе совместное заявление о дальнейшем углублении и расширении отношений стратегического партнерства между Узбекистаном и Японией, а также межправительственное соглашение о сотрудничестве в налоговой и таможенной сферах и при реализации крупных энергетических и инфраструктурных проектов.

В заключение глава Узбекистана пригласил своего японского коллегу посетить республику с официальным визитом. Премьер Японии приглашение принял.