Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ

Встреча президентов глав-государств Содружества независимых государств состоялась в Северной столице России. Помимо общения в широком формате состоялась также двусторонняя беседа Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите Совета глав государств СНГ, состоявшемся накануне вечером в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба узбекского лидера.

В ходе визита в Северную столицу России Мирзиёев провел встречу с Владимиром Путиным, на которой главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и регионального взаимодействия, а также вопросы международной повестки.

В неформальном саммите СНГ приняли также участие президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.

© Sputnik / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств

Участники переговоров рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Содружества, а также обсудили предстоящие мероприятия, которые пройдут в 2020 году под председательством Узбекистана.

После переговоров глава Республики отбыл в Ташкент.