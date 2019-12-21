03:09 21 Декабря 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB151.57
  • EUR10599.08
  • USD9532.40
Поиск
Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев

Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
Получить короткую ссылку
520
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/1306/42/13064206.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191221/13064191/Shavkat-Mirziev-prinyal-uchastie-v-neformalnoy-vstreche-liderov-SNG.html

Встреча президентов глав-государств Содружества независимых государств состоялась в Северной столице России. Помимо общения в широком формате состоялась также двусторонняя беседа Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.

ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите Совета глав государств СНГ, состоявшемся накануне вечером в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба узбекского лидера.

В ходе визита в Северную столицу России Мирзиёев провел встречу с Владимиром Путиным, на которой главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и регионального взаимодействия, а также вопросы международной повестки.

В неформальном саммите СНГ приняли также участие президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.

Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств
© Sputnik / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин на неформальной встрече лидеров государств Содружества Независимых Государств
Участники переговоров рассмотрели вопросы дальнейшего взаимодействия в рамках Содружества, а также обсудили предстоящие мероприятия, которые пройдут в 2020 году под председательством Узбекистана.

После переговоров глава Республики отбыл в Ташкент.

 

 

Теги:
Узбекистан, СНГ, Владимир Путин, Шавкат Мирзиёев



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Настя Радзинская
Самые высокооплачиваемые звезды YouTube - фотолента
Слуцкий об угрозах Sputnik Эстония: надеюсь, эта ситуация будет разрешена
Слуцкий: РФ поднимет в ПАСЕ и ОБСЕ тему давления на Sputnik Эстония
Кто сколько денег получит из бюджета в 2020 году
Поделили по-министерски: как в Узбекистане потратят бюджет-2020

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться