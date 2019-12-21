Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите лидеров СНГ

Встреча президентов глав-государств Содружества независимых государств состоялась в Северной столице России. Помимо общения в широком формате состоялась также двусторонняя беседа Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.
ТАШКЕНТ, 21 дек — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в неформальном саммите Совета глав государств СНГ, состоявшемся накануне вечером в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба узбекского лидера.
В ходе визита в Северную столицу России Мирзиёев провел встречу с Владимиром Путиным, на которой главы государств обсудили перспективы двусторонних отношений и регионального взаимодействия, а также вопросы международной повестки.
В неформальном саммите СНГ приняли также участие президенты Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана и Туркменистана.
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