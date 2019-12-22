Интернет, камеры, обучение: как Мининфоком готовился к парламентским выборам

В Узбекистане 22 декабря проходят выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. Явка к 15.00 по ташкентскому времени составила 58,2%.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрат Садиков на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК рассказал, какие меры были приняты для успешного проведения парламентских выборов.

По его словам , все 6 720 избирательных округов и 10 260 избирательных участков были подключены к Интернету для работы с единым электронным списком избирателей. В эту систему включена информация о более чем 20,5 миллиона граждан, также в ней есть данные обо всех избирательных участках, округах, комиссиях.

Работе с данной системой были обучены более 35 тысяч человек — членов и операторов окружных и участковых избирательных комиссий, а также политических партий.

"Около 30 избирательных участков в отдаленных и горных районах, не имеющих технических средств предоставления услуг Интернета, были подключены к Сети через систему спутниковой связи", — рассказал министр Садиков.

В регионах для обеспечения прозрачности избирательного процесса специалисты установили 120 камер на 60 избирательных участках.

Напомним, в Узбекистане 22 декабря проходят очередные парламентские выборы. Явка к 15.00 по ташкентскому времени составила 58,2%. Проголосовали 10 949 771 избиратель.