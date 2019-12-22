Интернет, камеры, обучение: как Мининфоком готовился к парламентским выборам

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik. Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Шухрат Садиков на брифинге в Международном пресс-центре ЦИК рассказал, какие меры были приняты для успешного проведения парламентских выборов.
Работе с данной системой были обучены более 35 тысяч человек — членов и операторов окружных и участковых избирательных комиссий, а также политических партий.
"Около 30 избирательных участков в отдаленных и горных районах, не имеющих технических средств предоставления услуг Интернета, были подключены к Сети через систему спутниковой связи", — рассказал министр Садиков.
В регионах для обеспечения прозрачности избирательного процесса специалисты установили 120 камер на 60 избирательных участках.
Напомним, в Узбекистане 22 декабря проходят очередные парламентские выборы. Явка к 15.00 по ташкентскому времени составила 58,2%. Проголосовали 10 949 771 избиратель.