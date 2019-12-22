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Парламентские выборы в Узбекистане

Как на праздник: что происходило на избирательных участках в Узбекистане

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Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (103)
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/politics/20191222/13082293/Kak-na-prazdnik-chto-proiskhodilo-na-izbiratelnykh-uchastkakh-v-Uzbekistane.html

Сегодня граждане Узбекистана выбирали депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и областные, районные, городские кенгаши. Корреспондент Sputnik Узбекистан увидела, как проходят выборы в республике, пообщалась с наблюдателями и избирателями.

ТАШКЕНТ, 22 дек — Sputnik, Мария Науменко. В Ташкенте всюду развешаны национальные флаги и играет музыка. Ощущение, что вся страна отмечает национальный праздник. Воскресенье многих узбекистанцев началось с общественно важного дела – молодежь, пенсионеры и семьи с детьми пришли на избирательные участки, чтобы проголосовать.

"Сегодня у людей праздник, день выборов. Ради сегодняшнего дня стоило жить, трудиться и работать. Я голосовала добросовестно и от души. На мой взгляд, сейчас люди делают выбор осознанно", - считает узбекистанка Азиза.

На многих участках можно перекусить, практически везде есть медицинское пункты. Тем, кто пришел проголосовать впервые, вручают подарки и делают фото на память. Даже молодожены в день свадьбы не забывают исполнить свой гражданский долг.

"Сегодня я работаю, но специально вырвался для того, чтобы проголосовать. Я верю в светлое будущее, и это наш гражданский долг. Атмосфера сегодня в городе приятная, чувствуется приподнятое настроение", - отметил узбекситанец Дилшод.

Также на участках предусмотрена возможность для голосования людей с ограниченным возможностями здоровья: установлены пандусы, имеются надписи на шрифте Брайля. Для тех, кто не может самостоятельно добраться до избирательного пункта, организуют голосование на дому.

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На всех избирательных участках есть стенды с информацией на узбекском и русском языках о кандидатах, а также выдержки из нового Избирательным кодекса.

Узбекистан – пример для других стран

Выборы проходили под строгим надзором 700 наблюдателей из 50 стран, от Содружества Независимых Государств в Узбекистан приехала миссия из 182 делегатов. 

"Наблюдатели от партий, участвующих в выборах, ведут себя очень корректно. Мы подходили к ним, задавали вопросы: ни одного замечания не услышали. Также не выявила нарушений и участковая избирательная комиссия, и нареканий к работе наблюдателей тоже не было. Это отрадно воспринимать, потому что на моем счету это первые выборы, когда не к чему придраться. Настолько все качественно организованно, что Узбекистан можно ставить в пример другим странам", - утверждает генсек Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий.

В ожидании итогов

Сейчас уже процесс голосования полностью завершен и начался подсчет голосов. ЦИК Узбекистана намерена объявить предварительные результаты выборов завтра, 23 декабря в два часа дня по ташкентскому времени.

© sputnik
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Напомним, выборы в республике проводятся в соответствии с новым Избирательным кодексом. В них впервые участвовали пять политических партий: Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП), Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия Узбекистана. Все они выдвинули по 150 кандидатов, соответственно количеству избирательных округов.

Тема:
Парламентские выборы в Узбекистане 2019 (103)

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Теги:
парламентские выборы, Узбекистан



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